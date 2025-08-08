iOS 26 bêta publique 2 : animations plus fluides, interface peaufinée et nouvelles options

Apple continue de peaufiner la prochaine version majeure de son système d’exploitation mobile. La bêta publique 2 d’iOS 26 et d’iPadOS 26 est désormais disponible pour tous les utilisateurs inscrits au programme de test.

Cette mise à jour reprend les nouveautés déjà visibles dans la bêta développeur 5, tout en y ajoutant quelques ajustements visuels et fonctionnels qui confirment l’orientation prise par Apple pour son interface « Liquid Glass ».

Voici un tour d’horizon complet des nouveautés à découvrir dans cette deuxième bêta public.

Des animations plus vivantes pour une interface toujours plus fluide

La première chose que l’on remarque en installant cette mise à jour, c’est l’ajout d’une nouvelle animation rebondissante lorsque vous balayez vers le haut sur l’écran verrouillé pour entrer le code de déverrouillage. Les boutons du pavé numérique semblent « rebondir » légèrement au toucher, ce qui accentue l’effet de profondeur déjà apporté par l’interface Liquid Glass.

Cette animation ne se limite pas à l’écran de verrouillage. Elle est également présente dans d’autres éléments clés de l’interface, comme le Centre de contrôle, renforçant l’homogénéité visuelle de l’OS.

iOS 26 : ajustements visuels sur l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage

Apple a également peaufiné certains détails sur l’écran d’accueil. Le bouton « Modifier », qui permet de réorganiser les applications, bénéficie désormais d’un effet Liquid Glass très prononcé, avec une transparence animée qui s’adapte à l’arrière-plan. Ce détail laisse penser que le design final d’iOS 26 est désormais figé en vue du lancement officiel prévu en septembre.

Autre nouveauté : une animation spécifique s’affiche lorsque la batterie atteint les 20 % restants. Plus moderne, elle se distingue par une transition visuelle fluide, remplaçant la simple alerte en pop-up.

AirDrop, Wi-Fi, AirPods: des icônes revues et des comportements améliorés

L’icône AirDrop a été redessinée pour mieux s’aligner sur le style graphique des autres applications Apple. Un changement discret, mais qui participe à la cohérence globale de l’interface.

Du côté du menu Wi-Fi, Apple introduit une amélioration utile : les réseaux sécurisés sont désormais accompagnés d’un petit cadenas, ce qui permet de savoir d’un coup d’œil si une connexion nécessite un mot de passe ou non.

Les utilisateurs d’AirPods remarqueront également une nouvelle animation de recharge, introduite avec iOS 26, qui s’affiche brièvement à la connexion d’un boîtier de charge. Une nouveauté qui avait été évoquée dans les précédentes notes de version, mais qui devient plus visible dans cette bêta public.

Appareil photo : retour du mode classique

Une des modifications les plus controversées dans les précédentes bêtas concernait le changement de mode dans l’application Appareil Photo. Apple avait modifié la direction de défilement pour passer d’un mode à l’autre, ce qui a rapidement provoqué des retours négatifs.

Bonne nouvelle : Apple a entendu les retours des testeurs. Dans les réglages de l’appareil photo, une nouvelle option intitulée « Mode classique de commutation » permet de rétablir l’ancien comportement. Une démarche appréciée, qui montre qu’Apple reste à l’écoute des retours de sa communauté de bêta-testeurs.

Nouvelles fiches de bienvenue dans Notes, Journal et Musique

L’ouverture de certaines applications — comme Apple Notes, Journal et Apple Music — affiche désormais une fiche d’introduction présentant les nouveautés disponibles. Cette approche pédagogique permet d’inciter les utilisateurs à explorer les nouvelles fonctionnalités sans passer par les réglages.

Comment installer la bêta publique d’iOS 26 ?

Pour rappel, la version bêta publique d’iOS 26 est gratuite et ouverte à tous, à condition de s’inscrire via le programme Apple Beta Software Program. Il suffit ensuite d’installer le profil adéquat depuis le site officiel d’Apple et de rechercher les mises à jour dans les réglages.

Attention : bien que relativement stable, cette version reste une bêta. Il est donc recommandé de ne pas l’installer sur un appareil principal, au cas où certains bugs ou problèmes de compatibilité subsisteraient.

Une bêta raffinée, à quelques semaines de la sortie finale

Avec cette bêta public 2, Apple affine les derniers détails d’iOS 26. Les animations sont plus soignées, les interactions plus naturelles, et plusieurs ajustements répondent directement au retour des testeurs. Tout laisse penser que la version stable prévue pour septembre 2025 devrait offrir une expérience utilisateur à la fois moderne, élégante et plus intuitive que jamais.

Si vous testez cette version, n’hésitez pas à partager votre avis dans les commentaires ou à signaler les bugs que vous rencontrez.