Accueil » Samsung Galaxy Buds 3 FE : lancés en catimini… et déjà disponibles au Panama !

Alors qu’on attendait un lancement officiel plus retentissant pour les Galaxy Buds 3 FE, Samsung a pris tout le monde de court en listant ses nouveaux écouteurs d’entrée de gamme directement sur son site au Panama.

Sans annonce préalable, ni teaser marketing, ces nouveaux écouteurs à réduction active de bruit sont disponibles dès maintenant à 129 dollars.

Galaxy Buds 3 FE : Une mise en vente surprise, mais bien réelle

La page produit des Galaxy Buds 3 FE est apparue sans fanfare sur le site officiel panaméen de Samsung. Cette mise en ligne soudaine ne s’accompagne d’aucun communiqué, ni de détail exhaustif sur les caractéristiques techniques. Pourtant, la fiche mentionne une autonomie jusqu’à 30 heures, la réduction active de bruit (ANC), et un design très proche des Galaxy Buds 3 Pro, plus haut de gamme.

Selon la page, les livraisons pourraient débuter dès le 8 août, ce qui suggère que le produit est non seulement finalisé mais déjà en stock. Si certains espéraient un événement spécial ou une présentation lors de l’IFA 2025 en septembre, il semble que Samsung ait décidé de faire profil bas pour ce modèle.

Des promesses d’autonomie qui divisent

Ce lancement intervient alors qu’une récente fuite laissait espérer une amélioration majeure côté batterie. Une certification mentionnait une capacité de 200 mAh par écouteur et 900 mAh pour le boîtier, laissant supposer une autonomie théorique largement supérieure à celle des modèles précédents.

Or, sur la fiche panaméenne, Samsung annonce toujours 30 heures d’écoute maximum, soit exactement la même promesse que pour les Galaxy Buds FE de première génération ou les Galaxy Buds 3 standard. De quoi semer le doute : soit la fiche technique est incomplète, soit les espoirs d’un bond en autonomie ont été exagérés.

Une stratégie de lancement déconcertante

Ce lancement en silence rappelle étrangement celui des Galaxy Buds Core, dévoilés en juin dernier sans communication notable. Cela semble indiquer une nouvelle stratégie chez Samsung, qui réserve ses effets d’annonce pour ses produits les plus premium (Z Fold, Galaxy S, etc.), tout en glissant ses modèles économiques discrètement dans le catalogue.

Mais une telle discrétion pose question. Les Galaxy Buds 3 FE semblent pourtant prometteurs : design affiné, ANC embarquée, autonomie correcte… Pourquoi ne pas capitaliser dessus pour séduire un large public ?

Un prix à surveiller

Proposés à 129 dollars au Panama, les Galaxy Buds 3 FE se placent 30 dollars au-dessus des Buds FE (2023), lancés à 99,99 dollars. Ce positionnement pourrait freiner certains acheteurs, surtout si les performances restent proches du modèle précédent.

Reste à voir si Samsung prévoit des tarifs ajustés pour d’autres marchés, notamment aux États-Unis ou en Europe. À titre de comparaison, les Buds FE ont souvent bénéficié de promotions importantes, ce qui les a rendus plus compétitifs face aux Buds 3 et Buds 3 Pro, pourtant plus récents.

Une sortie timide pour un produit prometteur

Les Galaxy Buds 3 FE auraient pu bénéficier d’un vrai coup de projecteur, mais Samsung en a décidé autrement. Ce lancement discret n’enlève rien à leur potentiel, surtout s’ils reprennent le meilleur du design Pro à prix réduit. On espère simplement que le déploiement mondial suivra rapidement — avec une politique tarifaire plus agressive que celle affichée au Panama.