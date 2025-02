Accueil » GPT-5 : OpenAI annonce une IA unifiée, plus puissante et accessible d’ici fin 2025 !

Le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a annoncé mercredi une feuille de route détaillant les plans de la société pour le lancement de GPT-5, le successeur très attendu de GPT-4. D’après Altman, GPT-5 arrivera dans « quelques mois », ce qui suggère un lancement d’ici la fin 2025.

Avant cela, OpenAI prévoit de déployer GPT-4.5, connu en interne sous le nom de « Orion », dans les prochaines « semaines ». Ce sera le dernier modèle OpenAI sans raisonnement simulé. Ensuite, GPT-5 intégrera une fusion des différentes technologies existantes, combinant les modèles conventionnels, les modèles à raisonnement simulé (SR) et des outils spécialisés, comme la recherche sur le Web et l’analyse approfondie.

Avec l’arrivée de GPT-5, OpenAI veut réduire la complexité de son offre actuelle. Aujourd’hui, les utilisateurs Pro de ChatGPT doivent choisir parmi une dizaine de modèles, chacun ayant ses propres forces et faiblesses. Altman reconnaît que cette diversité rend la navigation confuse pour de nombreux utilisateurs.

Nous détestons le sélecteur de modèles autant que vous, et nous voulons revenir à une intelligence unifiée et magique.

GPT-5 permettra ainsi de :

Éliminer les choix fastidieux en fusionnant les modèles GPT et séries o.

Utiliser dynamiquement les outils d’OpenAI pour optimiser chaque requête.

Adapter le niveau d’intelligence selon l’abonnement : Version gratuite : accès illimité à GPT-5 avec intelligence standard. ChatGPT Plus : accès à GPT-5 avec un niveau d’intelligence supérieur. ChatGPT Pro : intelligence encore plus avancée et accès aux outils premium.



Les nouvelles capacités de GPT-5

GPT-5 intégrera des fonctionnalités avancées, comme :

Mode vocal avancé : interaction vocale fluide et conversation en temps réel.

Canvas: génération et manipulation de contenu multimodal (texte, image, etc.).

Recherche & Deep Research : recherches Web approfondies et génération de rapports.

De plus, GPT-5 sera un système unifié, combinant les forces des modèles actuels, comme :

GPT-4o : modèle standard performant en compréhension et en génération de texte.

o3-mini et o1 pro mode : modèles spécialisés dans le raisonnement complexe.

Modèles hybrides : intégration des meilleures fonctionnalités IA d’OpenAI.

Un marché de l’IA en pleine accélération

Cette annonce intervient alors que la concurrence entre DeepSeek, Anthropic, Meta et Google s’intensifie. Chaque entreprise accélère le développement de ses modèles IA, rendant la bataille encore plus féroce. OpenAI veut donc simplifier son offre et conserver son avance en proposant une intelligence artificielle toujours plus performante et facile d’accès pour les utilisateurs.

La sortie de GPT-4.5 dans les prochaines semaines et de GPT-5 d’ici fin 2025 marquera une évolution majeure dans l’IA générative, avec une expérience utilisateur radicalement améliorée.