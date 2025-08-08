Accueil » Pixel 10 Pro Fold : premières images du prochain pliable de Google en fuite

Alors que l’événement Made by Google prévu le 20 août approche à grands pas, une fuite majeure vient d’émerger concernant le très attendu Pixel 10 Pro Fold.

Et cette fois, il ne s’agit pas d’un simple croquis ou de rendus conceptuels : des images officielles présumées, partagées par le célèbre leaker Evan Blass, montrent le smartphone dans toute sa splendeur — et dans une nouvelle teinte baptisée Moonstone.

Pixel 10 Pro Fold: Un design qui reste fidèle à la génération précédente

Le Pixel 10 Pro Fold conserve visiblement le design global introduit avec le Pixel 9 Pro Fold, avec quelques ajustements subtils. Le format de l’écran externe reste fidèle à ce que les utilisateurs ont salué : un ratio équilibré, ni trop étroit comme sur les anciens Galaxy Z Fold, ni trop large, ce qui renforce la sensation de tenue en main naturelle.

Un rendu animé montre aussi le mécanisme de pliage du terminal, confirmant un design affiné et un système de charnière toujours discret. Une autre image « lifestyle » présente le smartphone ouvert, tenu en main, soulignant sa finition brillante et son dos élégant.

Google n’a encore rien confirmé, mais tout laisse penser que ce Pixel 10 Pro Fold sera présenté aux côtés du Pixel 10 et du Pixel 10 Pro lors de la keynote du 20 août. S’il est lancé à cette occasion, il viendra clairement s’aligner face au Galaxy Z Fold 7 fraîchement dévoilé par Samsung.

Caractéristiques techniques : ce que l’on sait (ou suppose)

Bien que Google n’ait communiqué aucun détail technique officiel, plusieurs rapports précédents ont déjà dessiné un portrait probable de l’appareil :

Le SoC Tensor G5 devrait être à l’honneur, une évolution naturelle pour cette génération.

Il pourrait intégrer jusqu’à 16 Go de RAM, ce qui en ferait un véritable monstre multitâche.

Android 16 sera évidemment préinstallé, avec une intégration poussée de l’IA Gemini, Google misant clairement sur l’intelligence artificielle pour différencier ses produits.

Une concurrence rude : Samsung toujours en tête ?

Le Pixel 10 Pro Fold aura fort à faire pour s’imposer. En face, Samsung vient de dévoiler son Galaxy Z Fold 7, avec une conception affinée, un écran externe élargi, une luminosité record, et une intégration poussée de Galaxy AI dans tous les usages.

Google devra donc corriger les lacunes précédentes de sa gamme Fold, notamment :

Le poids, souvent jugé trop élevé.

L’autonomie, qui peinait à tenir la journée.

Le manque de compatibilité d’applications tierces avec le grand écran interne.

Si ces éléments ne sont pas suffisamment revus, le Pixel 10 Pro Fold pourrait à nouveau peiner à convaincre face à la maturité de la gamme Fold de Samsung.

Entre promesse et prudence

Cette fuite très crédible vient confirmer que Google ne compte pas abandonner le marché du smartphone pliable, bien au contraire. Le Pixel 10 Pro Fold semble miser sur un design soigné, des performances de haut niveau, et une meilleure intégration logicielle grâce à Android 16 et l’IA Gemini.

Mais dans un segment dominé par Samsung et désormais rejoint par d’autres acteurs ambitieux comme Honor, Oppo ou OnePlus, la moindre erreur de positionnement pourrait être fatale.

Rendez-vous le 20 août pour voir si Google parviendra à transformer l’essai… ou s’il devra encore peaufiner sa copie.