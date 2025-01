Accueil » Les nouvelles fonctionnalités Galaxy AI de Samsung seront-elles disponibles sur les appareils plus anciens ?

Les nouvelles fonctionnalités Galaxy AI de Samsung seront-elles disponibles sur les appareils plus anciens ?

Lors du premier événement Galaxy Unpacked de 2025, Samsung a officiellement présenté la gamme Galaxy S25, composée des modèles Galaxy S25, S25+ et Galaxy S25 Ultra. Outre les améliorations matérielles, de nouvelles fonctionnalités axées sur l’intelligence artificielle (IA) ont été dévoilées, marquant un pas en avant dans l’intégration de l’IA dans l’écosystème Galaxy AI.

La série Galaxy S25 est alimentée par le processeur Snapdragon 8 Elite for Galaxy, conçu pour les tâches d’IA grâce à une unité dédiée. Couplé à 12 Go de RAM sur tous les modèles, ce processeur permet une meilleure gestion des fonctionnalités IA, de l’apprentissage personnalisé et des interactions inter-applications.

Parmi les nouveautés, Now Brief et le Personal Data Engine se distinguent comme des ajouts majeurs.

Now Brief: Une application dynamique qui évolue au fil de la journée pour afficher des informations pertinentes. Par exemple, elle peut présenter votre agenda, rappeler un anniversaire avec une suggestion de carte numérique, ou vous donner des indications sur votre trajet retour.

Personal Data Engine: Une technologie qui utilise un Large Language Model (LLM) pour analyser vos habitudes et vous proposer des suggestions adaptées, renforçant l’idée d’une IA agentique.

Des fonctionnalités IA de Galaxy AI pour les autres appareils Galaxy ?

Si ces nouveautés sont taillées sur mesure pour la série Galaxy S25, la question de leur disponibilité sur d’autres appareils Galaxy reste ouverte. Samsung a confirmé qu’elle évalue les possibilités d’étendre ces fonctionnalités de Galaxy AI à des modèles comme les Galaxy S24 Ultra, Z Flip 6, et Z Fold 6 via des mises à jour.

Fonctionnalités susceptibles de s’étendre :

Transcriptions d’appels IA : Déjà confirmées pour la série Galaxy S24 avec l’arrivée de One UI 7.

Améliorations de Gemini : Les commandes en chaîne (comme rechercher un match de votre équipe favorite, l’ajouter à votre calendrier, et partager l’invitation) pourraient être facilement déployées via une mise à jour.

Génération d’images et outils de retouche photo : Les fonctionnalités telles que la suppression d’éléments indésirables dans les photos sont candidates idéales pour une rétrocompatibilité.

Samsung a l’habitude de proposer ses innovations IA à des appareils plus anciens, et la série Galaxy S25 pourrait ne pas faire exception.

L’IA dans One UI 7 : Un aperçu

Les Galaxy S25 sont lancés avec One UI 7, qui introduit plusieurs fonctionnalités IA, dont :

Now Brief, intégré au cœur de l’interface.

Une meilleure collaboration avec Gemini, permettant une intégration approfondie avec des applications Samsung comme Notes et Calendrier, ainsi qu’avec des apps tierces comme Spotify et WhatsApp.

Ces innovations traduisent l’approche « agentique » de l’IA en 2025, où l’objectif est de faire des smartphones de véritables assistants personnels capables de comprendre et d’anticiper les besoins des utilisateurs.

Un potentiel d’adoption plus large

Certaines fonctionnalités IA, comme les outils d’édition photo ou les capacités d’intégration de Gemini, pourraient être étendues à d’autres modèles sans nécessiter le nouveau processeur Snapdragon. Cependant, des fonctionnalités comme le Personal Data Engine, qui repose sur une unité IA dédiée, risquent de rester exclusives à la série Galaxy S25.

Avec la série Galaxy S25, Samsung continue de redéfinir ce que signifie l’IA dans un smartphone, intégrant des fonctionnalités conçues pour anticiper et simplifier la vie des utilisateurs. Reste à voir dans quelle mesure ces avancées technologiques se démocratiseront sur des appareils Galaxy plus anciens.

Quelles fonctionnalités IA espérez-vous voir arriver sur votre appareil Galaxy actuel ?