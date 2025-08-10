Accueil » Galaxy AI : Samsung améliore les sous-titres en direct avec « Voice Captioning » sur One UI 8

Samsung continue de renforcer son écosystème Galaxy AI avec une nouvelle fonctionnalité baptisée « Voice Captioning », disponible sur One UI 8. Plus qu’un simple outil de transcription, cette nouveauté promet de transformer la manière dont les utilisateurs interagissent avec les contenus audio en temps réel, grâce à une combinaison puissante de reconnaissance vocale, de traduction et de synthèse intelligente.

Voice Captioning: une évolution des sous-titres en direct

Déjà présente dans les versions précédentes de One UI, la fonction Sous-titres en direct permettait de retranscrire instantanément la parole en texte à l’écran. Voice Captioning va plus loin : en plus de la transcription en temps réel, il traduit le discours dans d’autres langues, et génère un résumé du contenu parlé, grâce à l’intelligence artificielle de Galaxy AI.

Cette fonctionnalité se positionne comme une alternative avancée à ce que propose Google sur ses Pixel avec Traduction instantanée, mais avec une approche encore plus complète. La promesse : comprendre et résumer des conversations multilingues, même en déplacement.

Traduction, résumé, et polyvalence des sources audio

L’un des atouts majeurs de Voice Captioning, c’est sa capacité à s’adapter à différentes sources sonores. L’audio peut provenir directement du téléphone, d’un microphone externe ou des deux en simultané. Une flexibilité particulièrement utile dans les contextes professionnels, comme les réunions à distance ou les interviews multilingues.

En plus de la transcription classique, le système affiche une synthèse contextuelle de ce qui a été dit, un vrai gain de temps pour les utilisateurs qui veulent aller à l’essentiel sans lire l’intégralité de la conversation.

Une exclusivité temporaire en Chine… mais déjà testable ailleurs

Actuellement, Voice Captioning est uniquement disponible officiellement en Chine, et seulement sur les modèles Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7. Toutefois, certains utilisateurs ont pu installer manuellement la fonctionnalité via un APK compatible avec les téléphones Galaxy tournant sous One UI 8 stable (et parfois One UI 7).

Une fois l’APK installé, il est possible d’ajouter Voice Captioning dans les réglages rapides de l’interface. Attention cependant : les versions bêta de One UI 7 et One UI 8 ne semblent pas compatibles, et plusieurs utilisateurs sur Reddit ont signalé des dysfonctionnements sur certains modèles. Pour une expérience optimale, il est donc conseillé d’attendre le déploiement officiel à l’international par Samsung.

Une fonctionnalité pensée pour les appels professionnels

Samsung présente Voice Captioning comme un outil idéal pour les conférences téléphoniques multilingues. Grâce à la traduction instantanée, les utilisateurs peuvent suivre des discussions dans des langues qu’ils ne comprennent pas, en temps réel, ce qui en fait un atout non négligeable dans les environnements professionnels ou multiculturels.

Cette avancée s’inscrit dans une stratégie plus large de Samsung visant à intégrer l’IA de manière pratique et utile dans la vie quotidienne, sans nécessiter une connexion permanente à Internet ou des outils tiers.

Galaxy AI se rapproche encore un peu plus du futur

Avec Voice Captioning, Samsung offre à ses utilisateurs un avant-goût de ce que pourrait devenir l’assistance vocale intelligente dans les années à venir. Traduction multilingue, synthèse de contenu, reconnaissance vocale évoluée : tous les ingrédients sont réunis pour faciliter les échanges dans un monde de plus en plus globalisé.

Alors que le déploiement mondial est attendu dans les mois à venir, One UI 8 s’impose comme une mise à jour majeure, bien au-delà des améliorations visuelles habituelles. Samsung semble plus que jamais déterminé à transformer ses smartphones en véritables outils de productivité augmentée.