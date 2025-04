Galaxy S25 Edge : Le smartphone ultra-fin qui fait rêver (mais à quel prix ?)

Samsung a récemment annoncé le report du lancement de son très attendu Galaxy S25 Edge au 13 mai 2025, initialement prévu pour le 15 avril. Ce retard serait dû à des changements de direction au sein de l’entreprise, notamment après le décès du co-PDG Han Jong-hee, plutôt qu’à des problèmes techniques liés à l’appareil.

Le Galaxy S25 Edge se distingue par son design exceptionnellement fin, avec une épaisseur de seulement 5,84 mm et un poids de 162 grammes, le positionnant comme le smartphone le plus mince de la gamme Galaxy S. Il est doté d’un écran OLED de 6,7 pouces offrant une résolution de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, garantissant une expérience visuelle fluide et immersive.

Sous le capot, l’appareil est alimenté par le processeur Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, couplé à 12 Go de RAM, assurant des performances élevées pour les tâches multitâches et les applications gourmandes en ressources. En termes de stockage, deux options sont proposées : 256 Go et 512 Go, bien qu’il n’y ait pas de support pour une extension via carte microSD.

Galaxy S25 Edge : des doutes sur l’autonomie

Côté photographie, le Galaxy S25 Edge est équipé d’un système à double caméra arrière, comprenant un capteur principal de 200 mégapixels avec stabilisation optique de l’image (OIS) et un capteur ultra grand-angle de 12 mégapixels. Pour les selfies, une caméra frontale de 10 mégapixels est intégrée.

L’une des concessions majeures pour atteindre cette finesse est la capacité de la batterie, qui est de 3 900 mAh. Cette capacité est inférieure à celle de nombreux concurrents, ce qui pourrait soulever des préoccupations quant à l’autonomie finale.

Cette batterie serait compatible avec la charge rapide de 25W et la charge sans fil Qi.

Prix et disponibilité du Galaxy S25 Edge

Les précommandes pour le Galaxy S25 Edge ont été repérées sur des sites de vente en ligne italiens, avec des prix de 1 362 € pour la version 256 Go et 1 488 € pour la version 512 Go. Ces tarifs le positionnent entre le Galaxy S25+ et le Galaxy S25 Ultra.

En résumé, le Samsung Galaxy S25 Edge combine un design élégant et mince avec des spécifications haut de gamme, visant à séduire les utilisateurs à la recherche d’un smartphone performant et esthétiquement plaisant.