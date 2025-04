Pas de design bicolore de l’iPhone 17 Pro !

Apple prévoit de lancer sa nouvelle gamme d’iPhone 17 en septembre 2025, introduisant des changements significatifs, notamment avec l’introduction d’un modèle ultra-fin nommé iPhone 17 Air et une refonte du design pour les modèles Pro.

Le modèle iPhone 17 Air remplacera l’actuel iPhone Plus, offrant un design plus mince et léger. Ce modèle devrait être doté d’un écran OLED de 6,6 pouces avec la technologie ProMotion, permettant un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Pour atteindre cette finesse, certaines concessions pourraient être faites, comme la présence d’une seule caméra arrière de 48 mégapixels et l’absence de l’objectif ultra grand-angle.

Malgré sa minceur, des améliorations matérielles, telles qu’une batterie à haute densité et l’utilisation du modem économe en énergie C1 d’Apple, devraient permettre de maintenir une autonomie comparable aux modèles actuels.

iPhone 17 Pro et Pro Max : Une refonte du module caméra

Les modèles iPhone 17 Pro et Pro Max bénéficieront d’une refonte notable de leur module caméra arrière, qui s’étendra sur toute la largeur de l’appareil. Contrairement aux rendus initiaux suggérant une finition bicolore, le journaliste Mark Gurman de Bloomberg indique que la zone de la caméra sera de la même couleur que le reste de l’appareil, conservant ainsi une esthétique uniforme.

En plus de l’iPhone 17 Air, Apple envisage de renommer le modèle Pro Max en iPhone 17 Ultra, reflétant des améliorations significatives en termes de design et de performances. Ce modèle pourrait intégrer une batterie plus grande grâce à une conception légèrement plus épaisse, offrant ainsi une autonomie prolongée. Par ailleurs, toute la gamme iPhone 17 pourrait bénéficier de la technologie d’affichage ProMotion, actuellement réservée aux modèles Pro, offrant une expérience utilisateur plus fluide.

Ces informations, bien que basées sur des fuites et des rapports non officiels, suggèrent qu’Apple prépare des innovations notables pour sa prochaine génération d’iPhone, visant à répondre aux attentes des utilisateurs en matière de design et de performance.