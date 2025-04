Accueil » CMF Phone 2 Pro, Buds 2, Buds 2a, Buds 2 Plus : Le 28 avril, Nothing frappera fort !

CMF Phone 2 Pro, Buds 2, Buds 2a, Buds 2 Plus : Le 28 avril, Nothing frappera fort !

CMF Phone 2 Pro, Buds 2, Buds 2a, Buds 2 Plus : Le 28 avril, Nothing frappera fort !

La marque CMF by Nothing a teasé le lancement de son nouveau smartphone, le CMF Phone 2 Pro, prévu pour le 28 avril 2025. Ce smartphone sera accompagné de trois nouveaux modèles d’écouteurs sans fil : les CMF Buds 2, Buds 2a et Buds 2 Plus.

Le CMF Phone 2 Pro est le deuxième smartphone de la gamme CMF, succédant au CMF Phone 1 lancé en septembre 2023. Les teasers officiels suggèrent que le nouveau modèle conservera le design modulaire de son prédécesseur, avec une coque arrière amovible maintenue par des vis apparentes, permettant aux utilisateurs de personnaliser l’apparence de leur appareil.

Une récente image promotionnelle laisse entrevoir la présence de trois capteurs photo à l’arrière du CMF Phone 2 Pro, une évolution notable par rapport au double capteur du modèle précédent. Cette configuration pourrait inclure un objectif principal, un ultra grand-angle et un téléobjectif, bien que les spécifications exactes restent à confirmer.

Dans un teaser précédent, CMF révélait travailler sur un nouveau dos texturé avec une finition tactile pour le CMF Phone 2. L’image montrait un gros plan de l’appareil avec une finition élégante et une vis métallique dans un coin. D’après les informations actuelles, le CMF Phone 2 pourrait être équipé d’une puce MediaTek Dimensity et d’un écran plus petit de 6,3 pouces.

CMF by Nothing prépare de nouveaux écouteurs

En ce qui concerne les écouteurs, les CMF Buds 2, Buds 2a et Buds 2 Plus devraient offrir des options variées pour différents segments de marché. Les Buds 2 Plus, en particulier, ont été repérés dans la base de données de la FCC, révélant un design compact avec une batterie de 53 mAh pour chaque écouteur et un boîtier de charge de 460 mAh, offrant une autonomie prolongée.

Le lancement officiel est prévu pour le 28 avril 2025 à 15h00 (heure de Paris).