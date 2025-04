GPT-5 arrive : OpenAI dévoile son calendrier et annonce des modèles intermédiaires !

En février dernier, le PDG d’OpenAI, Sam Altman, a partagé la feuille de route pour la sortie de GPT-5. Il a révélé que le puissant modèle de raisonnement o3 ne serait pas disponible en tant que modèle autonome, mais qu’il serait intégré à GPT-5.

Aujourd’hui, Altman indique que les modèles de raisonnement o3 et o4-mini de nouvelle génération seront disponibles « dans quelques semaines », et que GPT-5 sera publié « dans quelques mois ». Ces nouveaux modèles, o3 et o4-mini, sont conçus pour offrir des capacités de raisonnement avancées. Par exemple, o3-mini, lancé le 31 janvier 2025, est optimisé pour des tâches techniques nécessitant précision et rapidité, telles que la programmation, les mathématiques et les sciences. Il propose trois niveaux d’effort de raisonnement (faible, moyen et élevé), permettant aux utilisateurs d’ajuster le modèle en fonction de leurs besoins spécifiques.

Vendredi dernier, Altman a tweeté sur X, « Changement de plans : nous allons finalement sortir o3 et o4-mini, probablement dans quelques semaines, et ensuite faire GPT-5 dans quelques mois ». En outre, OpenAI lancera un modèle o3-pro, tout comme o1-pro, qui utilise plus de temps pour résoudre des problèmes plus difficiles.

Altman a expliqué les raisons du retard de GPT-5. Selon lui, l’intégration de nombreux outils dans GPT-5, y compris le modèle o3, est « plus difficile que nous le pensions ». En outre, GPT-5 va être amélioré dans l’intervalle et OpenAI met en place l’infrastructure et la capacité nécessaires pour servir le modèle GPT-5 lorsqu’il sera publié dans quelques mois.

GPT-5 sera également disponible pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT

Dans des déclarations antérieures, Altman a indiqué que GPT-5 serait également disponible pour les utilisateurs gratuits de ChatGPT. Étant donné que des images de style Studio Ghibli ont explosé sur ChatGPT, il est bon qu’OpenAI se concentre sur le renforcement des capacités.

Par ailleurs, la sortie anticipée d’o3 pourrait être liée au modèle phare Gemini 2.5 Pro de Google, qui s’est positionné comme le modèle d’IA le plus performant de l’industrie, détrônant tous les modèles concurrents. OpenAI pourrait vouloir lancer son impressionnant modèle o3 pour prendre l’avantage sur Google et Anthropic.

Enfin, OpenAI prévoit de publier un modèle de langage à open-weight dans les mois à venir. Contrairement aux modèles open-source qui incluent le code source complet et les données d’entraînement, les modèles à open-weight fournissent uniquement les paramètres entraînés, permettant aux développeurs de les adapter à des applications spécifiques sans nécessiter les données d’origine. Cette initiative vise à recueillir des retours d’expérience et à affiner ces modèles lors d’événements dédiés aux développeurs prévus dans diverses régions, notamment à San Francisco, en Europe et en Asie-Pacifique.