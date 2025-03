Accueil » OpenAI o1 pro : plus puissant, plus précis, mais à un prix exorbitant

OpenAI a dévoilé o1 pro, la dernière version de son modèle d’IA avancé en raisonnement, conçu pour offrir des réponses encore plus précises et complexes. Toutefois, cette amélioration s’accompagne d’un coût très élevé, ce qui laisse à penser que ce modèle cible avant tout les développeurs et les entreprises plutôt que le grand public.

OpenAI a expliqué que o1 pro utilise davantage de puissance de calcul que son prédécesseur, o1, ce qui lui permet d’améliorer la qualité et la cohérence de ses réponses. Parmi ses nouveautés, il supporte la vision, l’appel de fonctions (function calling), les sorties structurées et fonctionne avec les API Responses et Batch.

Un porte-parole d’OpenAI a précisé à TechCrunch que ce modèle est une version de o1 optimisée pour résoudre des problèmes encore plus complexes. Cette mise à niveau répond aux demandes de nombreux développeurs, désireux d’obtenir des résultats plus fiables et détaillés.

o1 pro : Un prix deux fois plus élevé que GPT-4.5

Cette montée en puissance a un coût. OpenAI facture o1 pro à 150 dollars par million de tokens en entrée et 600 dollars par million de tokens en sortie. En comparaison, ce tarif est 2x plus élevé que celui de GPT-4.5 et 10x plus cher que la version standard de o1.

Cet investissement conséquent limite l’accès à o1 pro aux développeurs les plus avancés, notamment ceux des niveaux 1 à 5 du programme API d’OpenAI (les développeurs ayant déjà dépensé un certain montant sur les services de l’API).

Une IA qui divise la communauté

Bien que ce modèle soit présenté comme une avancée majeure, son lancement ne fait pas l’unanimité. Lorsqu’il a été intégré à ChatGPT Pro il y a quelques mois, plusieurs utilisateurs ont exprimé leur déception, jugeant les améliorations peu significatives en usage réel. Sur Reddit, certains estiment que o1-pro semble excellent sur le papier, mais décevant dans la pratique.

D’autres, en revanche, le considèrent comme un outil puissant pour le développement informatique, particulièrement lorsqu’il est guidé avec des instructions très précises.

Un modèle réservé aux entreprises et aux développeurs exigeants

Avec des performances accrues, mais un prix extrêmement élevé, OpenAI ne destine clairement pas o1 pro aux utilisateurs grand public. Ce modèle est avant tout pensé pour les développeurs, les chercheurs et les entreprises ayant des besoins avancés en IA.

Il reste maintenant à voir si les professionnels seront prêts à payer ce tarif élevé pour un modèle qui, pour certains, peine encore à convaincre.