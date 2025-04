Pixel 10 : Google change tout en photo ! Téléobjectif, mais à quel prix ?

Les récentes fuites concernant la série Google Pixel 10 révèlent des changements significatifs dans la configuration des appareils photo, notamment pour le modèle de base. Selon un rapport d’Android Authority, le Pixel 10 standard serait doté pour la première fois d’un objectif téléobjectif, une caractéristique jusqu’alors réservée aux modèles Pro. Cependant, cette addition s’accompagnerait de compromis sur d’autres composants de l’appareil photo.

Traditionnellement, les modèles de base des Pixel étaient équipés d’objectifs grand-angle et ultra grand-angle, tandis que les versions Pro bénéficiaient d’un téléobjectif supplémentaire. Avec le Pixel 10, Google semble modifier cette stratégie en intégrant un téléobjectif de 11 mégapixels, le Samsung 3J1, déjà utilisé dans le Pixel 9 Pro Fold.

Toutefois, pour accommoder ce nouvel objectif, le capteur principal serait remplacé par un Samsung GN8 de 50 mégapixels (taille de 1/1,95 »), plus petit que le GNV de 50 mégapixels (1/1,31 ») présent dans le Pixel 9. De plus, l’objectif ultra grand-angle passerait à un Sony IMX712 de 13 mégapixels (1/3,1″), en remplacement du Sony IMX858 de 48 mégapixels (1/2,55″) utilisé précédemment. Ces deux capteurs, GN8 et IMX712, sont également présents dans le Pixel 9a, un modèle plus abordable.

Ces modifications pourraient entraîner une diminution des performances en basse lumière, les capteurs plus petits captant généralement moins de lumière. Bien que les algorithmes de traitement d’image de Google soient réputés pour compenser certaines limitations matérielles, les différences pourraient être perceptibles pour les utilisateurs exigeants.

Pixel 10 Pro et Pro XL : Continuité dans le matériel

À l’inverse, les modèles Pixel 10 Pro et Pro XL conserveraient la même configuration de capteurs photo que leurs prédécesseurs, le Pixel 9 Pro et Pro XL. Ils continueraient d’utiliser le capteur principal Samsung GNV de 50 mégapixels, accompagné de deux capteurs Sony IMX858 de 48 mégapixels pour les objectifs ultra grand-angle et téléobjectif. Cette stabilité matérielle suggère que les améliorations photographiques pourraient provenir principalement des avancées logicielles et du nouveau processeur Tensor G5 de Google.

Le Pixel 10 Pro Fold bénéficierait d’une mise à jour mineure de son capteur photo principal, passant du capteur Sony IMX787 de 64 mégapixels à un Samsung GN8 de 50 mégapixels. Les autres capteurs, notamment les objectifs ultra grand-angle et téléobjectif, resteraient inchangés par rapport au modèle précédent.

Stratégie de différenciation de Google

Ces choix reflètent une volonté de Google de différencier davantage ses modèles standard et Pro. L’ajout d’un téléobjectif au Pixel 10 est une amélioration notable, mais les compromis sur les autres capteurs pourraient influencer la perception des utilisateurs, surtout si le prix reste similaire à celui du Pixel 9. Il sera intéressant de voir comment ces changements seront accueillis lors du lancement officiel de la série Pixel 10, prévu plus tard cette année.