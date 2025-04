OpenAI adopte l’open-weight : Pourquoi ce changement stratégique est capital

OpenAI semble prêt à entrer de plain-pied dans l’arène de l’IA open source… ou presque. Son PDG, Sam Altman, a récemment confirmé via un post sur X (anciennement Twitter) que l’entreprise s’apprête à lancer un nouveau modèle de langage « open-weight » doté de capacités de raisonnement avancées, dans les mois à venir.

Qu’est-ce qu’un modèle « open-weight » ?

Contrairement à un modèle open source traditionnel (où le code, les données d’entraînement et les poids sont accessibles), un modèle open-weight donne seulement accès aux poids préentraînés — autrement dit, aux paramètres du modèle — mais pas forcément au code source complet ou aux données d’entraînement.

Cela permet aux développeurs de déployer le modèle localement ou sur leurs serveurs, de le personnaliser et de l’adapter à leurs propres cas d’usage, sans dépendre du cloud d’OpenAI. Ce type de modèle représente un compromis entre transparence, flexibilité et contrôle commercial.

Altman a expliqué que cette décision n’est pas une réaction impulsive, mais le fruit d’une réflexion stratégique de longue date, qu’OpenAI juge désormais « importante à concrétiser ». Le contexte concurrentiel y est pour beaucoup. En janvier, la startup chinoise DeepSeek a fait sensation avec son modèle de raisonnement R1, capable de fonctionner efficacement sur des puces moins performantes, défiant les attentes malgré les sanctions américaines. De son côté, Meta poursuit avec succès le développement de sa gamme Llama, plébiscitée par la communauté open source.

OpenAI, qui a longtemps été critiquée pour avoir abandonné ses engagements initiaux en matière d’open source après GPT-2, semble aujourd’hui vouloir corriger le tir — et ne pas se faire distancer sur ce terrain par ses rivaux.

Un modèle stratégique… et politique pour OpenAI ?

Ce lancement de modèle open-weight s’inscrit également dans une volonté plus large de repositionnement stratégique. OpenAI vient de lever 40 milliards de dollars lors d’un tour de table historique mené par SoftBank, faisant bondir sa valorisation à 300 milliards de dollars. Cette somme colossale servira à financer la R&D, les centres de données (dans le cadre du projet Stargate), et à consolider sa position dans un marché de l’IA de plus en plus concurrentiel.

Altman a également mentionné que les développeurs peuvent déjà s’inscrire pour un accès anticipé au modèle. Ceux-ci auront également la possibilité d’assister à des événements exclusifs organisés par OpenAI aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Et la suite ?

Altman a promis la publication de modèles encore plus puissants dans les mois à venir, évoquant même la sortie d’un modèle de raisonnement en open-weight doté de capacités avancées. Bien que la date exacte ne soit pas encore connue, cette annonce marque un tournant pour OpenAI, qui s’engage dans une voie plus ouverte… tout en conservant une partie du contrôle sur ses technologies stratégiques.