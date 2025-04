Nouveaux petits Surface : Microsoft préparerait des versions compactes et puissantes !

Microsoft s’apprête à commercialiser deux ordinateurs Surface plus petits, à savoir Surface Pro et Surface Laptop, dotés d’un écran de 12 pouces. Depuis quelques mois, des rumeurs circulent sur le fait que Microsoft teste en interne des versions compactes des PC Surface pour remplacer Surface Go et Surface Laptop Go.

Aujourd’hui, WinFuture a repéré un listing Geekbench avec le modèle « 774_LAN » qui fait probablement référence à un prochain PC Surface, si l’on s’en tient à l’ancien système de dénomination de Microsoft. Le détail le plus intéressant révélé par le listing Geekbench est qu’il est équipé d’un processeur Snapdragon X (X1P-42-100) de Qualcomm.

Contrairement aux modèles Snapdragon X Elite et X Plus, qui disposent de 12 ou 10 cœurs Oryon, le modèle X1P-42-100 est équipé de 8 cœurs Oryon. La vitesse d’horloge peut atteindre 3,2 GHz, et un seul cœur peut augmenter la fréquence jusqu’à 3,4 GHz. Le GPU Adreno est très faible sur ce SKU, délivrant jusqu’à 1,7 TFLOPS de performances graphiques.

À part cela, le présumé Surface PC embarque 16 Go de mémoire vive et fonctionne sous Windows 11 Pro. Dans le listing Geekbench qui a fuité, l’appareil a obtenu un score de 1 462 points en monocœur et de 9 251 points en multicœur. Étant donné que Microsoft organise son événement Copilot le 4 avril pour célébrer son 50e anniversaire, il est possible que la Surface Pro et le Surface Laptop, plus petits, soient lancés le même jour.

Une annonce dès demain de ces petites Surface ?

D’ailleurs, Microsoft a lancé le Surface Laptop 7 et le Surface Pro 11 avec des puces Intel Lunar Lake en janvier de cette année, mais ils étaient destinés aux clients professionnels. Et l’année dernière, en mai, la société a dévoilé le Snapdragon Laptop de 7e Edition et le Surface Pro de 11e Edition avec des processeurs Snapdragon X Elite/Plus pour les consommateurs.

Il semble que les petits PC Surface équipés d’un processeur Snapdragon X d’entrée de gamme soient conçus pour les consommateurs qui veulent un appareil portable comme l’iPad Pro avec de bonnes performances et une excellente autonomie.