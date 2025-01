Accueil » Surface Laptop et Surface Pro : Des versions de 11 et 12 pouces en approche ?

Microsoft envisagerait d’élargir sa gamme Surface avec de nouveaux appareils alimentés par Snapdragon, selon un rapport de Windows Central.

Ces nouveaux modèles incluraient des versions plus compactes du Surface Laptop et du Surface Pro 2-en-1, dotées de formats d’écran allant de 11 à 12 pouces. Légers mais premium, ces appareils devraient fonctionner sous Windows on Arm et pourraient être dévoilés dès ce printemps.

Un nouveau tournant pour la gamme Surface

Ces appareils plus petits pourraient représenter une évolution pour Microsoft, en offrant des options accessibles tout en préservant une qualité haut de gamme. Les rumeurs indiquent que ces modèles pourraient intégrer les processeurs Snapdragon X Plus ou Snapdragon X, dévoilés plus tôt ce mois-ci au CES 2025.

Les prix attendus se situeraient entre 800 et 900 dollars, positionnant ces appareils comme des alternatives abordables sans compromettre leurs fonctionnalités.

Les puces Snapdragon promettent une efficacité énergétique et des performances impressionnantes, ce qui pourrait rendre ces nouveaux modèles particulièrement compétitifs sur le marché des ordinateurs portables et tablettes compacts.

Microsoft, qui a déjà adopté Windows on Arm avec certains précédents modèles Surface, semble vouloir poursuivre cette stratégie en s’appuyant sur les dernières innovations de Qualcomm.

Une concurrence dans le marché des appareils compacts

La nouvelle Surface Pro compacte est présentée comme un concurrent direct de l’iPad Pro 11 pouces d’Apple, ciblant les utilisateurs qui recherchent un appareil puissant mais ultra-portable. Cependant, il reste à voir si ce modèle remplacera la gamme Surface Go, mise à jour pour la dernière fois avec la Surface Go 4 orienté vers les entreprises.

Si ces rumeurs s’avèrent exactes, Microsoft pourrait redonner un coup de jeune au concept de Surface Go en combinant son format compact avec les capacités avancées de Windows on Arm. Alternativement, ces nouveaux modèles pourraient simplement être positionnés comme des ajouts distincts à la famille Surface, répondant aux besoins des professionnels et des étudiants en quête de solutions informatiques ultraportables.

Un événement Surface pour les entreprises à venir

Microsoft a déjà prévu un événement majeur dédié à la gamme Surface for Business la semaine prochaine. On s’attend à ce qu’il y dévoile des versions actualisées des Surface Laptop 7 et Surface Pro 11, équipées des puces Intel Lunar Lake. Toutefois, rien n’indique encore que les appareils compacts sous Snapdragon seront présentés lors de cet événement.

Les puces Snapdragon X, notamment la version X Plus, sont conçues pour offrir de meilleures performances et une efficacité énergétique accrue sur les appareils Windows on Arm. Si ces nouveaux appareils Surface adoptent ces processeurs, ils pourraient bénéficier d’une autonomie prolongée, de designs sans ventilateur et d’une meilleure gestion du multitâche — des atouts essentiels pour rivaliser avec des tablettes comme l’iPad Pro.

Avec le lancement en 2023 de dispositifs Surface équipés de Snapdragon, Microsoft a montré le potentiel de ces puces dans des designs haut de gamme. Ces nouveaux appareils pourraient étendre cette innovation à des options plus compactes et abordables.

Une expansion prometteuse

Les rumeurs sur ces appareils Surface compacts équipés de Snapdragon pourraient marquer une avancée significative dans la stratégie de Microsoft, offrant des options plus petites et moins coûteuses tout en maintenant un haut niveau de performances. Si ces appareils combinent la portabilité de la gamme Surface Go avec la puissance de Windows on Arm et l’efficacité des puces Snapdragon X, ils pourraient se tailler une place unique sur le marché des ultraportables.

Rendez-vous la semaine prochaine lors de l’événement Surface for Business, qui pourrait nous éclairer davantage sur les projets de Microsoft pour 2025 et au-delà.