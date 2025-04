Accueil » Bravia 8 II, 5, 2 II et Bravia 7 : Sony dévoile sa nouvelle gamme éclatante

Sony a récemment dévoilé plusieurs nouveaux produits dans sa gamme Bravia, notamment le téléviseur Bravia 8 II, le Bravia 5, le Bravia 3, ainsi que le projecteur Bravia 7.

Ces ajouts visent à offrir une expérience cinématographique authentique et de haute qualité aux utilisateurs.

Le Bravia 8 II succède au très apprécié A95L, reconnu pour sa qualité d’image exceptionnelle. Ce nouveau modèle offre une luminosité maximale augmentée de 125 % par rapport au A95L et de 150 % par rapport au Bravia 8 de l’année précédente.

Le processeur XR exclusif de Sony et le panneau QD-OLED de dernière génération travaillent en tandem pour reproduire la vision du créateur avec une fidélité inédite. Le XR Triluminos Max améliore l’affichage des couleurs les plus naturelles tout en préservant une vivacité brillante, garantissant une reproduction réaliste et parfaite de chacune des milliards de couleurs.

Bravia 8 II comme haut de gamme, Bravia 5 le milieu de gamme

Le Bravia 5 est un téléviseur de milieu de gamme doté d’un rétroéclairage Mini LED, remplaçant le X90L. Il offre jusqu’à six fois plus de zones de gradation que son prédécesseur, améliorant ainsi le contrôle du rétroéclairage et réduisant l’effet de blooming. Disponible en tailles allant de 55 à 98 pouces, le Bravia 5 propose une alternative intéressante pour ceux qui recherchent une qualité d’image supérieure sans opter pour un modèle OLED.

Le Bravia 3 constitue un excellent point de départ pour ceux qui recherchent une expérience visuelle exceptionnelle. Il offre des fonctionnalités analogues aux autres modèles Bravia, notamment en termes de traitement d’image et d’intégration logicielle. Il est proposé en tailles de 43 à 77 pouces, offrant ainsi une option abordable pour les consommateurs souhaitant bénéficier de la qualité Sony.

La compatibilité Dolby Atmos et DTS : X assure un son cinéma immersif. Basé sur Google TV, il regorge de contenus et reste toujours facile d’utilisation. Le Bravia 3 est compatible avec PS Remote Play, ce qui le rend idéal pour une chambre ou une salle de jeux.

Sony lance également un nouveau projecteur : le Bravia 7

Pour les amateurs de home cinéma, Sony a introduit le projecteur Bravia 7 (VPL-XW5100ES), qui comble le fossé entre les modèles d’entrée et de milieu de gamme. Ce projecteur laser offre une luminosité de 2 200 lumens, une résolution 4K et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, le tout dans un châssis plus compact que les modèles supérieurs, facilitant ainsi son installation.

En complément de ces nouveaux téléviseurs et projecteurs, Sony a également présenté des solutions audio pour enrichir l’expérience home cinéma. La Bravia Theater Bar 6 est une barre de son 3.1.2 avec des haut-parleurs orientés vers le haut, tandis que le Bravia Theater System 6 est un ensemble 5.1 comprenant une barre de son moins puissante. Les enceintes arrière sans fil Bravia Theater Rear 8 complètent cette gamme, offrant une immersion sonore accrue. Tous ces produits peuvent être associés aux téléviseurs Bravia et contrôlés via l’application mobile Bravia Connect.

Les détails concernant les prix de ces nouveaux produits seront communiqués ultérieurement ce printemps.