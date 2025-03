Microsoft fête ses 50 ans : Copilot et l’IA au cœur de l’événement

Microsoft s’apprête à célébrer son 50ᵉ anniversaire le 4 avril 2025 lors d’un événement spécial au siège de l’entreprise à Redmond, Washington. Fondée en 1975 par Bill Gates et Paul Allen, la société profitera de cette occasion pour mettre en lumière son assistant IA, Copilot.

L’événement servira à la fois d’événement média et de célébration pour les employés, ces derniers étant également invités à découvrir les nouveautés. Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, et le PDG de Microsoft AI, Mustafa Suleyman, seront présents sur scène, ainsi que d’autres intervenants Microsoft du « passé et du présent ». Ils partageront leur vision de l’avenir de Copilot et des technologies d’intelligence artificielle au sein de Microsoft.

On ignore ce que Microsoft prévoit d’annoncer précisément concernant Copilot et l’IA.

Des rumeurs circulent selon lesquelles Microsoft développe en interne ses propres modèles d’IA, nommés MAI, visant à concurrencer ceux d’OpenAI. Cette initiative pourrait être dévoilée lors de l’événement, marquant une étape importante dans la stratégie de Microsoft pour intégrer l’IA dans ses produits et services futurs.

En parallèle, Microsoft explore l’intégration de modèles d’IA tiers dans sa suite Microsoft 365 Copilot, reflétant une volonté de diversification et d’optimisation des coûts. Cette démarche souligne l’engagement de l’entreprise à rester à la pointe de l’innovation technologique.

L’entreprise a également relancé Copilot avec une nouvelle interface l’année dernière, conçue pour attirer une méthode d’interaction plus humaine et naturelle. Elle souhaite placer Copilot au centre de tous ses produits, notamment Office, Azure et Windows.

Une réelle intégration de Microsoft Copilot pour les années à venir ?

Jusqu’à présent, nous n’avons pas vu beaucoup d’intégration de Copilot dans Windows, mais on me dit que cela devrait changer au cours des prochaines années. Étant donné que cet événement célèbre le 50e anniversaire de Microsoft, il est probable que l’entreprise souhaite annoncer quelque chose d’important pour préparer le terrain pour les 50 prochaines années.

En effet, cette célébration du 50ᵉ anniversaire de Microsoft sera l’occasion de réaffirmer son engagement envers l’innovation et de présenter les orientations futures de l’entreprise dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Nous devrons attendre de voir ce que l’entreprise prévoit de dévoiler le 4 avril.