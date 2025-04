Switch 2 Pro Controller : Nintendo dévoile une manette révolutionnaire !

Nintendo vient de dévoiler une nouvelle manette Switch 2 Pro Controller pour accompagner la Switch 2, apportant plusieurs améliorations notables par rapport à sa prédécesseure. Cette manette arbore un design bicolore avec une finition noire mate et des accents blancs brillants sur le dessus, offrant une esthétique moderne et épurée.

Parmi les nouveautés, on trouve les boutons arrière GL et GR, positionnés sur les poignées de la manette. Ces boutons sont entièrement personnalisables, permettant aux joueurs de les mapper à n’importe quelle autre fonction, avec des configurations sauvegardées individuellement pour chaque joueur et chaque jeu.

Un autre ajout significatif est le bouton « C », conçu pour faciliter l’accès aux fonctionnalités de communication telles que le GameChat, permettant des conversations vocales et vidéo pendant les sessions de jeu.

De plus, la manette est désormais équipée d’une prise audio jack 3,5 mm située sous le stick analogique droit, offrant la possibilité de connecter un casque ou un microphone sans nécessiter d’adaptateurs supplémentaires.

Switch 2 Pro Controller, les poignées s’inspirent de la GameCube

Les poignées de la manette ont été redessinées, s’inspirant de la forme de la manette GameCube, pour une prise en main plus confortable. Les sticks analogiques ont également été améliorés pour offrir une expérience de jeu plus fluide et silencieuse.

La nouvelle manette Pro de la Switch 2 sera disponible au prix de 89,99 euros, soit une augmentation de 10 euros par rapport au modèle précédent. Bien que la date de sortie exacte n’ait pas été confirmée, il est probable que la manette soit lancée en même temps que la Switch 2, prévue pour le 5 juin.