iPad Pro M5 : Apple prépare une nouvelle génération pour 2025 !

La très attendue puce M5 d’Apple approche à grands pas. Apple prévoit de lancer une nouvelle génération d’iPad Pro M5 équipée de la puce Apple M5, succédant ainsi au modèle de 2024 doté de la puce M4. Selon Bloomberg, ces nouveaux iPad Pro sont actuellement en phase avancée de tests internes et pourraient être commercialisés dès la fin de l’année 2025.

Les informations disponibles indiquent que la production en masse de l’iPad Pro M5 débuterait au second semestre 2025, avec une sortie potentielle prévue pour l’automne de la même année.

Concernant le design, aucune modification majeure n’est anticipée par rapport au modèle actuel. L’iPad Pro de 2024 avait déjà bénéficié d’une refonte significative, adoptant un design plus fin, une réduction du nombre de caméras et un nouvel accessoire clavier. Il est donc probable que le prochain modèle conserve ces éléments.

Les mises à niveau des puces Apple suscitent toujours l’enthousiasme, surtout depuis que l’entreprise a commencé à délaisser les processeurs Intel en 2020. Chaque nouvelle puce a considérablement amélioré les performances, rendant les appareils sensiblement plus rapides et plus performants. Avec la prochaine puce M5, Apple devrait poursuivre sur cette lancée, offrant encore plus de puissance et d’autonomie aux gammes iPad Pro et MacBook. La puce M5, qui équipera le nouvel iPad Pro, devrait être basée sur le processus de 3 nm de TSMC et construite sur l’architecture CPU ARM de nouvelle génération. Cette puce promet des améliorations notables en termes de performances et d’efficacité énergétique.

L’approche d’Apple en matière d’innovation continue avec ses puces maison a mis la pression sur des concurrents comme Intel et Qualcomm, qui peinent à égaler l’efficacité énergétique et les performances des puces personnalisées d’Apple. Cette concurrence constante a remodelé les attentes de l’industrie en matière de performances informatiques des appareils portables.

iPad Pro M5 : Puce M5 et performances

Par ailleurs, Bloomberg rapporte que Apple prépare une refonte majeure de la conception logicielle de l’iPad Pro. Cette mise à jour pourrait être présentée lors de la prochaine conférence des développeurs WWDC. Apple pourrait également dévoiler des avancées significatives en matière d’intelligence artificielle, intégrées dans l’ensemble de ses systèmes d’exploitation.

En résumé, l’iPad Pro équipé de la puce M5 est attendu pour la fin de l’année 2025. Bien que le design reste similaire au modèle précédent, les améliorations matérielles et logicielles devraient offrir une expérience utilisateur enrichie, notamment grâce à des performances accrues et des fonctionnalités d’intelligence artificielle avancées.