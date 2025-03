Accueil » Apple WWDC 2025 : keynote du 9 juin, iOS 19, Apple Intelligence et refonte visuelle attendus

Apple WWDC 2025 : keynote du 9 juin, iOS 19, Apple Intelligence et refonte visuelle attendus

Apple WWDC 2025 : keynote du 9 juin, iOS 19, Apple Intelligence et refonte visuelle attendus

Apple a confirmé la date de sa Worldwide Developers Conference (WWDC) 2025, l’événement où la firme de Cupertino dévoilera les prochaines évolutions de ses logiciels et services. La WWDC 2025 se tiendra du 9 au 13 juin, avec une keynote d’ouverture prévue pour le 9 juin, annoncée comme un « événement spécial » par Apple.

Comme les années précédentes, WWDC 2025 sera principalement un événement en ligne, permettant aux développeurs du monde entier d’y assister gratuitement. Néanmoins, une session en présentiel se tiendra à l’Apple Park à Cupertino, avec un nombre de places limité. Les étudiants et développeurs intéressés peuvent déjà postuler via le site officiel de la WWDC.

Qu’attendre de la WWDC 2025 ?

Bien que la WWDC soit avant tout un événement technique destiné aux développeurs, la keynote d’ouverture est un moment clé pour le grand public. C’est à cette occasion qu’Apple dévoile les nouveautés logicielles majeures qui façonneront l’écosystème Apple dans les mois à venir.

Selon le communiqué de presse d’Apple, la conférence mettra en avant les « dernières avancées en matière de logiciels ». Il est donc pratiquement certain que iOS 19, iPadOS 19, macOS 16 et watchOS 12 seront officiellement présentés. Apple pourrait également annoncer une nouvelle version de tvOS, et potentiellement un HomePod avec écran, alias HomePad, ainsi que des mises à jour pour le visionOS du Vision Pro.

Par ailleurs, Apple Intelligence, son initiative en matière d’intelligence artificielle, devrait être au centre des discussions. Après plusieurs retards et des promesses non tenues, Apple pourrait enfin clarifier sa stratégie IA et proposer un calendrier précis de déploiement.

Une refonte visuelle majeure et du nouveau matériel ?

Les rumeurs évoquent également une refonte majeure de l’interface d’iOS, iPadOS et macOS. Selon Mark Gurman de Bloomberg, Apple envisage de moderniser l’apparence de ses icônes, menus et boutons pour une meilleure cohérence entre ses différents appareils. Cette mise à jour pourrait être la plus importante depuis iOS 7 en 2013.

Apple pourrait aussi profiter de la WWDC pour annoncer du nouveau matériel. Par le passé, des produits comme le Vision Pro, la puce M2 ou encore les nouveaux Mac avaient été dévoilés lors de cette conférence. Cette année, les rumeurs évoquent un Mac Pro mis à niveau et la seconde génération d’AirTags, attendus pour mi-2025.

Apple face à la concurrence en IA

Avec Google et Microsoft investissant massivement dans l’IA générative, Apple devra démontrer qu’il peut suivre le rythme. OpenAI et Microsoft proposent déjà des assistants AI avancés, et Apple doit absolument convaincre avec Siri 2.0.

L’entreprise pourrait également donner plus de détails sur son projet de smart display, un appareil intelligent qui intégrerait une version améliorée de Siri et qui semble avoir été retardé par des problèmes de développement.

Un événement clé pour l’avenir d’Apple

Alors que WWDC 2025 se rapproche, les attentes sont particulièrement élevées. Entre les grands changements visuels, les annonces matérielles potentielles et la stratégie IA de l’entreprise, Apple doit marquer les esprits.

Nous suivrons de près la keynote du 9 juin pour vous apporter toutes les annonces et analyses en temps réel. Qu’attendez-vous le plus de cette WWDC 2025 ?