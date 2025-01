Accueil » iPad Pro 2025 : Écrans OLED et puce M5 en approche !

iPad Pro 2025 : Écrans OLED et puce M5 en approche !

Alors qu’Apple s’apprête à dévoiler un nouvel iPhone SE, deux iPad Air améliorés et un iPad standard de 11e génération ce printemps, un lancement simultané de la prochaine génération d’iPad Pro semble peu probable. Cependant, un récent rapport en provenance de Corée suggère qu’Apple travaille déjà activement sur ces tablettes ultra-haut de gamme.

Selon le rapport, la production de certains composants des iPad Pro 2025 pourrait débuter dès le printemps, soit beaucoup plus tôt qu’anticipé. Bien que cela ne confirme pas une sortie avancée, cela réduit la probabilité d’un lancement en 2026, tel que prédit précédemment par Mark Gurman de Bloomberg.

Avec un début de production au printemps, ces nouveaux iPad Pro pourraient être commercialisés dès l’automne 2025, potentiellement en octobre ou novembre. Si la production rencontre des défis, un report à la fin de l’année reste envisageable, mais un lancement en 2026 semble désormais improbable.

iPad Pro 2025, écrans OLED et puce M5 en préparation

Le rapport décrit ces nouveaux modèles d’iPad Pro 2025 comme une « évolution mineure ». Cependant, plusieurs améliorations majeures sont attendues :

Écrans OLED : Les iPad Pro 2025 devraient intégrer des écrans OLED de qualité supérieure, renforçant leur position en tant que références sur le marché des tablettes.

Puce M5 : Bien que peu d’informations soient disponibles, la puce M5 devrait offrir un saut significatif en termes de puissance et d’efficacité énergétique par rapport à la puce M4 des modèles 2024.

La M5 pourrait inclure des avancées en intelligence artificielle et en traitement graphique, consolidant les iPad Pro comme des outils de productivité et de création de pointe.

Un calendrier de sortie encore flou

Bien que les détails sur les spécifications restent limités, les rumeurs pointent vers une commercialisation fin 2025. Cela correspond au cycle de mise à jour habituel d’Apple pour ses iPad Pro, avec un intervalle d’environ 18 mois entre les générations.

En fonction des défis liés à la production, la sortie pourrait coïncider avec le lancement de l’iPhone 16 en septembre ou être repoussée à octobre/novembre, une période propice pour maximiser les ventes avant les fêtes de fin d’année.

Ce que nous savons jusqu’ici sur les iPad Pro 2025

Taille d’écran attendue : Inchangée par rapport aux modèles actuels, avec des options de 11 et 12,9 pouces.

Améliorations mineures, mais significatives : Outre les écrans OLED et la puce M5, des ajustements au niveau du design et de l’autonomie sont possibles.

Concurrence accrue : Ces modèles devraient conforter Apple face à la montée en gamme des tablettes Android premium, comme la Samsung Galaxy Tab S10 ou les nouveaux produits de Xiaomi.

Une attente prometteuse pour les amateurs d’iPad Pro

Si les informations actuelles se confirment, les iPad Pro 2025 pourraient établir de nouveaux standards en matière de performance et de design. Leur sortie avancée renforcerait Apple dans un marché des tablettes premium de plus en plus compétitif.

Pour l’instant, les passionnés de technologie devront patienter pour en savoir plus sur ces nouvelles merveilles signées Apple.