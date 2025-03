Apple Santé : Un coach IA personnalisé dans votre poche !

Les efforts d’Apple dans le domaine de la santé ont une longueur d’avance sur la concurrence. Mais au-delà de la simple course à l’innovation, l’entreprise a adopté une approche plus globale qui met l’accent sur une collaboration approfondie avec des experts, une validation minutieuse et une collaboration à long terme avec sa communauté d’utilisateurs dans le cadre d’études médicales. Apple est sur le point de transformer son application Apple Santé avec une nouvelle fonctionnalité de coaching alimentée par l’intelligence artificielle, connue en interne sous le nom de « Projet Mulberry ».

Selon Mark Gurman de Bloomberg, cette initiative ambitieuse vise à intégrer un coach de santé personnalisé qui pourrait être lancé dès le printemps prochain avec iOS 19.4.

Ce coach de santé basé sur l’IA analysera les données collectées par les appareils Apple, tels que l’iPhone, l’Apple Watch et les AirPods, pour fournir des recommandations personnalisées en matière de santé et de bien-être. Les fonctionnalités prévues incluent :

Coaching personnalisé : Offrir des conseils adaptés aux habitudes et aux besoins spécifiques de l’utilisateur.

Recommandations validées par des experts : Collaborer avec des médecins et des spécialistes pour élaborer des conseils fiables et précis.

Guides vidéo intégrés : Fournir des vidéos éducatives sur des sujets de santé, des techniques de fitness et des conseils de bien-être mental.

Suivi nutritionnel avancé : Introduire des outils pour surveiller l’alimentation et recevoir des conseils diététiques personnalisés.

Analyse des entraînements via l’appareil photo : Utiliser la caméra de l’iPhone pour évaluer et améliorer la technique d’exercice de l’utilisateur.

Pour soutenir ce projet, Apple collabore avec une équipe interne de médecins et envisage d’intégrer des experts externes dans des domaines tels que le sommeil, la nutrition, la thérapie physique, la santé mentale et la cardiologie. Un studio dédié près d’Oakland, en Californie, est en cours de création pour produire des contenus vidéo liés à la santé.

De plus, Apple recherche une personnalité médicale reconnue pour devenir le visage public de ce nouveau service, officieusement appelé « Health+ ».

Que peut-on attendre d’un coach IA dans Apple Santé ?

L’intégration de fonctionnalités d’IA dans l’application Apple Santé témoigne de l’engagement continu d’Apple à améliorer la santé et le bien-être de ses utilisateurs. En s’appuyant sur des collaborations avec des experts médicaux et en mettant l’accent sur la nutrition, Apple vise à offrir une plateforme complète pour la gestion personnelle de la santé. Ce projet pourrait également s’étendre à la plateforme existante Fitness+, permettant aux utilisateurs de recevoir des retours en temps réel sur leurs entraînements via la caméra de l’iPhone.

Bien que cette initiative soit prometteuse, son succès dépendra de la qualité et de la pertinence des recommandations fournies, ainsi que de l’adhésion des utilisateurs à ces nouvelles fonctionnalités. Si Apple parvient à relever ces défis, le Projet Mulberry pourrait redéfinir la manière dont les individus interagissent avec leurs données de santé, en offrant une expérience plus personnalisée et proactive.