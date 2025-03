Galaxy Z Flip 7 : Un écran externe XXL, enfin !

Samsung semble vouloir frapper fort avec son prochain smartphone pliable à clapet. Des fuites récentes dévoilent une évolution majeure de l’écran de couverture du futur Galaxy Z Flip 7, destiné à concurrencer frontalement les modèles les plus avancés du marché, comme le Motorola Razr 50 Ultra.

Les rendus partagés par MySmartPrice, montrent un changement de design important sur le prochain Galaxy Z Flip 7. L’écran de couverture du Galaxy Z Flip 7 s’étend désormais autour des capteurs photo, une approche très proche de celle du Razr 50 Ultra.

Ce nouvel écran semble plus grand que celui du Galaxy Z Flip 6, avec des bordures nettement plus fines, ce qui rend l’appareil plus moderne et fonctionnel même lorsqu’il est plié.

Galaxy Z Flip 7 : Un design plus immersif

Ice Universe a également dévoilé les coques de protection du Galaxy Z Flip 7, confirmant indirectement la taille accrue de l’écran externe grâce à une découpe élargie autour de la zone des caméras.

Autre changement notable : la batterie. Samsung devrait intégrer un accumulateur de 4 300 mAh, contre 4 000 mAh pour le Galaxy Z Flip 6. Une amélioration bienvenue qui, combinée à une meilleure optimisation logicielle, pourrait offrir une autonomie nettement supérieure à celle de son prédécesseur.

Une fiche technique haut de gamme

Le Galaxy Z Flip 7 devrait être propulsé par le Snapdragon 8 Elite, le tout dernier SoC de Qualcomm, garantissant des performances de pointe. Côté logiciel, on s’attend à retrouver Android 15 avec la surcouche One UI 7 et Galaxy AI, l’arsenal d’intelligence artificielle maison de Samsung déjà présent sur la série Galaxy S24.

Le Galaxy Z Flip 7 est attendu dans le courant de l’été 2025, probablement aux côtés du Galaxy Z Fold 7, lors de l’événement Samsung Unpacked. D’ici là, restez connectés pour suivre toutes les fuites et annonces officielles.