WhatsApp : La musique débarque dans vos statuts !

WhatsApp fait un bond dans le passé et réveille la nostalgie des débuts d’internet avec une nouvelle fonctionnalité qui permet d’ajouter des extraits musicaux à ses statuts. Une mise à jour qui rappelle les jours glorieux d’AIM ou MySpace, où la musique faisait partie intégrante de l’identité numérique. Désormais, vous pouvez ajouter des clips temporaires de chansons à votre statut WhatsApp, pour une touche plus personnelle, expressive ou tout simplement tendance.

La nouveauté, annoncée par Meta, la maison-mère de WhatsApp, est en cours de déploiement à l’échelle mondiale et s’étendra progressivement « dans les semaines à venir ». Accessible via l’onglet Actus, le statut WhatsApp permet déjà de partager du texte, des photos ou des vidéos qui disparaissent après 24 heures, à l’image des Stories sur Facebook et Instagram.

Avec cette mise à jour, une icône en forme de note de musique s’affichera désormais en haut de l’écran lors de l’ajout d’un statut. Elle permettra d’ajouter jusqu’à 15 secondes de musique pour une photo, ou 60 secondes pour une vidéo.

Une bibliothèque musicale riche et personnalisable

WhatsApp précise que sa bibliothèque comprend « des millions de titres » et que l’utilisateur peut choisir précisément le passage de la chanson qu’il souhaite intégrer à son statut. Une fonctionnalité idéale pour mettre en avant un refrain culte, une punchline ou un extrait tendance sur les réseaux.

Cette nouveauté fait écho à des ajouts récents sur Instagram, mais aussi à des fonctionnalités autrefois populaires sur les anciennes plateformes comme MySpace.

Vie privée respectée… sauf avec vos amis

Les statuts WhatsApp, à l’instar des messages de la plateforme, sont chiffrés de bout en bout. Meta affirme ne pas avoir accès à vos statuts ni aux morceaux de musique sélectionnés. En revanche, vos amis, eux, pourront évidemment juger vos choix musicaux avec plus ou moins de bienveillance 😉

Et vous, quelle chanson allez-vous ajouter à votre prochain statut ?