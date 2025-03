Galaxy Z Flip 7 : Adieu la découpe, bonjour l’écran intégral !

Les premières fuites visuelles du Samsung Galaxy Z Flip 7 avaient déjà suscité beaucoup d’enthousiasme, mais un récent correctif de la source initiale vient bouleverser nos attentes.

Contrairement aux rendus précédents, le design final du Galaxy Z Flip 7 abandonnerait la découpe en forme de dossier pour adopter une face avant entièrement recouverte par l’écran, avec seulement des découpes pour les capteurs photo. Cette nouvelle approche rappelle fortement le Motorola Razr+, qui a été largement salué pour son esthétique et son ergonomie.

Le changement le plus notable concerne l’intégration des capteurs photo directement dans l’écran de couverture. Samsung abandonne ainsi la découpe séparée pour les caméras et offre un design plus fluide et homogène. De plus, la taille de l’écran de couverture passe de 3,6 pouces à 4 pouces, offrant une surface d’affichage bien plus exploitable.

Avec ce nouvel écran, l’interaction avec le téléphone pourrait gagner en fluidité et en fonctionnalités. Les utilisateurs pourraient profiter d’une meilleure gestion des widgets, d’aperçus de notifications plus clairs, et même d’une navigation plus complète dans certaines applications, sans avoir à déplier leur téléphone.

Galaxy Z Flip 7, un design plus fonctionnel qui répond aux attentes des fans

Cette évolution du Galaxy Z Flip 7 démontre que Samsung prend en compte les retours des utilisateurs. L’écran de couverture plus grand répond à une forte demande de la communauté, qui souhaite un affichage externe plus fonctionnel tout en conservant la portabilité compacte du format pliable.

En optant pour cette nouvelle approche, Samsung pourrait enfin rivaliser avec Motorola, dont les Razr et Razr+ ont souvent été considérés comme les meilleurs smartphones à clapet en termes de design. Cette mise à niveau du Galaxy Z Flip 7 pourrait ainsi repositionner Samsung comme un leader incontesté sur le marché des smartphones pliables.

One UI 7 sur un écran pliable : une attente bientôt comblée

Que Samsung opte pour l’ancien design ou pour cette nouvelle version, il reste à voir comment One UI 7 s’adaptera au format pliable. Pour l’instant, aucune démonstration de One UI 7 sur un smartphone pliable n’a été faite, mais l’attente ne devrait pas être longue : la bêta du nouveau système sera disponible dès demain dans certains pays.

Avec un écran externe plus grand, un design plus abouti et une interface repensée, le Galaxy Z Flip 7 pourrait bien être le modèle le plus abouti de la gamme Z Flip. Reste à voir si Samsung confirmera ces rumeurs lors de son lancement officiel, attendu dans les prochains mois.