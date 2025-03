Accueil » Samsung One UI 7 : Déploiement imminent avec Galaxy AI, vidéo teaser et détails

Samsung One UI 7 : Déploiement imminent avec Galaxy AI, vidéo teaser et détails

Samsung vient d’accélérer l’attente autour de One UI 7, sa prochaine grande mise à jour logicielle, en publiant une vidéo teaser de deux minutes.

Ce clip, accompagné du slogan « Préparez-vous pour le tout nouveau One UI 7 — pour Galaxy AI », met en avant les nouvelles fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle et laisse entendre que le déploiement approche à grands pas.

Bien que la vidéo mette fortement en avant la série Galaxy S25, elle laisse également entrevoir que les modèles plus anciens, comme le Galaxy S24, le Galaxy Z Flip 6 et le Z Fold 6, recevront également One UI 7. Jusqu’à présent, ces appareils n’ont eu accès à la mise à jour qu’à travers un programme bêta limité.

Samsung décrit One UI 7 comme son interface « la plus personnalisée, intuitive et naturelle ». La mise à jour intégrera de nombreuses nouvelles fonctionnalités IA, notamment :

Now Brief et Now Bar, des outils d’optimisation de l’expérience utilisateur.

Une intégration plus profonde avec Google Gemini, améliorant la recherche et l’assistance intelligente.

Sketch to Image, une fonctionnalité qui permet de transformer un croquis en image grâce à l’IA.

Une recherche optimisée par l’IA, pour des résultats plus précis et contextuels.

One UI 7: Un déploiement confirmé, mais des doutes sur les dates exactes

Bien que la vidéo ne donne pas de détails précis sur l’ensemble des nouveautés, son timing suggère que le déploiement stable est imminent. Samsung avait initialement annoncé une sortie en trois phases : les 7, 10 et 14 avril selon les régions. Cependant, la date du 10 avril a été retirée du communiqué officiel publié sur Samsung US Newsroom, laissant planer le doute sur un éventuel retard.

Toutefois, cette dernière vidéo teaser semble réaffirmer que la mise à jour est toujours en bonne voie, même si le calendrier exact pourrait être légèrement ajusté.

One UI 7: une évolution majeure pour l’expérience Galaxy

Avec One UI 7, Samsung poursuit l’intégration de Galaxy AI pour offrir une expérience utilisateur enrichie. L’accent mis sur l’IA et la personnalisation promet d’améliorer l’ergonomie et l’intuitivité des appareils Galaxy.

Reste maintenant à voir si le calendrier de sortie initialement annoncé sera respecté ou si des ajustements seront nécessaires. Dans tous les cas, l’attente ne devrait plus être très longue avant de voir One UI 7 arriver sur les smartphones Samsung compatibles.