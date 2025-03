Gemini : l’IA pourrait bientôt répondre à vos appels téléphoniques sur Wear OS

Le déploiement de Gemini sur Wear OS pourrait bientôt franchir une nouvelle étape intrigante. Comme l’a récemment observé un utilisateur sur sa Pixel Watch 2, une icône Gemini est apparue sur l’écran d’appel de l’application Téléphone, précisément au-dessus du bouton des options rapides (les fameux trois points), généralement réservé aux réponses prédéfinies.

Ce positionnement soulève des interrogations : Google préparerait-il l’intégration de réponses intelligentes générées par IA lors des appels ? Bien que cela semble peu probable sans contexte vocal ou textuel fourni à Gemini, l’association directe avec les réponses rapides laisse entendre qu’il s’agit bien d’une fonctionnalité liée à la messagerie ou à l’assistance contextuelle.

Actuellement, Gemini propose deux fonctions spécifiques aux appels sur les téléphones Pixel : les Call Notes, permettant de prendre des notes durant un appel, et la détection des arnaques, toutes deux basées sur Gemini Nano, une version légère du modèle IA dédiée aux tâches locales sur appareil. Il est donc plausible que la montre se dote prochainement d’une version allégée de ces fonctions, en particulier la détection des appels frauduleux — d’autant plus que Google a confirmé travailler sur l’intégration de Gemini à Wear OS.

Selon des informations révélées par 9to5Google, Google préparerait une version complète de Gemini sur Wear OS, capable de remplacer Google Assistant. Cette version offrirait des interactions vocales avancées, un contrôle plus poussé des apps Google (Gmail, YouTube Music, etc.) depuis le poignet, et même la création d’éléments visuels, tels que des cadrans de montre personnalisés via génération d’images IA.

Gemini, l’optimisation des ressources nécessaires

Néanmoins, l’optimisation pour les ressources limitées des montres connectées reste un défi : la gestion du traitement local, la taille réduite de l’écran, ainsi que la consommation énergétique imposent des contraintes importantes. Pour l’heure, la fonction observée reste mystérieuse, mais tout indique que Google teste déjà en interne des éléments de Gemini sur Wear OS.

Quoi qu’il en soit, cette apparition confirme que l’IA de Google s’apprête à transformer l’expérience des montres connectées Android. Reste à savoir si cette fonctionnalité sera exclusive aux Pixel Watch ou étendue à d’autres modèles compatibles Wear OS.