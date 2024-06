Accueil » Motorola présente les Razr 50 et Razr 50 Ultra : Smartphones pliables avec IA et écran AMOLED

Motorola vient de dévoiler sa nouvelle série Razr 50, reprenant l’emblématique design de son smartphone à clapet d’antan. Pionnier dans le domaine des smartphones pliables aux côtés de Samsung, Motorola continue d’innover et d’inciter ses concurrents à améliorer leurs produits. Les nouveaux modèles Razr 50 et Razr 50 Ultra, offrent un excellent rapport qualité-prix.

Le Razr 50 conserve la finesse et la légèreté caractéristiques de la série, avec des dimensions de 73,99 x 88,08 x 15,85 mm lorsqu’il est fermé et un poids de seulement 188 g. Malgré sa compacité, il dispose d’un écran pliable de près de 7 pouces à l’intérieur.

L’écran AMOLED pliable de 1080p est de type LTPO, offrant un taux de rafraîchissement dynamique de 120 Hz, ainsi qu’une prise en charge HDR10+ et une couverture de la gamme de couleurs DCI-P3 à 120 %. De plus, Motorola annonce une luminosité de pointe de 3000 nits, permettant une utilisation confortable en extérieur.

Pour atteindre un prix compétitif, Motorola a équipé le Razr 50 d’un écran externe de 3,6 pouces, contre 4 pouces pour le modèle Razr 50 Ultra.

Le smartphone dispose également de protections comme le verre Corning Gorilla Glass Victus et un revêtement extérieur en cuir végétalien pour un look plus classe et une meilleure prise en main. Les couleurs disponibles pour le Razr 50 incluent le vert, bleu, pêche ou rose, avec d’autres couleurs attendues au cours de la durée de vie de l’appareil.

Caractéristiques techniques et caméra du Motorola Razr 50

Le Motorola Razr 50 est alimenté par le chipset MediaTek Dimensity 7300, associé à 8 Go de RAM, permettant de faire tourner Moto AI. Il propose des options de stockage interne de 256 Go ou 512 Go. Le Razr 50 Ultra arrive quant à lui avec la puce Snapdragon 8s Gen 3, une puce beaucoup plus véloce. Elle est couplée à 12 Go de RAM et 512 Go de stockage. De même pour la connectivité, vous bénéficierez de la dernière norme en vigueur, le WiFi 7.

La batterie de 4200 mAh assure une journée complète d’utilisation, et le chargement TurboPower de 30 W permet une recharge complète en environ une heure, grâce au chargeur de 33 W inclus dans la boîte. Le smartphone prend également en charge la charge sans fil de 15 W. La batterie de 4000 mAh du Razr 50 Ultra, une amélioration par rapport aux 3800 mAh du modèle précédent, laisse espérer une meilleure autonomie.

Le système de caméra comprend un capteur principal de 50 mégapixels avec des photos de 12 mégapixels en mode pixel-binning, une mise au point instantanée tous pixels et une stabilisation optique de l’image. La caméra ultra grand-angle/macro à l’arrière est de 13 mégapixels avec une taille de pixel de 1,12 micron et un champ de vision de 120°. Le Razr 50 Ultra est quant à lui doté de deux capteurs de 50 mégapixels, l’un équipé d’un grand-angle, l’autre d’un téléobjectif x2, accompagnés d’une caméra frontale de 32 mégapixels.

Motorola utilise l’IA pour améliorer les photos avec des modes spécifiques comme Portrait, Photo Booth, Pro, Dual Capture, Spot Color, ainsi que des options telles que AI Auto Smile Capture, Gesture Capture, Google Photos Auto Enhance, et Face Beauty pour corriger les erreurs, embellir les photos de groupe ou simplement permettre des retouches avec les outils AI de Google après la capture.

Prix et date de sortie du Motorola Razr 50

La commercialisation du Razr 50 Ultra débute ce jour, tandis que le Razr 50 ne sera disponible, pour sa part qu’au début du mois de juillet. Les prix n’ont pas grimpé depuis le lancement des Razr 40 (2023). Le Motorola Razr 50 Ultra avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage arrive sur le marché au prix de 1 199 euros. Le Motorola Razr 50 de 8 Go/256 Go est quant à lui vendu au prix de 899 euros.

Une offre de précommandes permet d’obtenir une enceinte Bluetooth Bose Soundlink Revolve+ II pour l’achat d’un Razr 50 ou un Razr 50 Ultra.