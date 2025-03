iPhone 17 : Un écran 120 Hz ProMotion pour le modèle standard ? La rumeur qui change tout

Les rumeurs autour de l’iPhone 17 se multiplient sur les réseaux sociaux, notamment en ce qui concerne son design et d’éventuelles améliorations techniques. Toutefois, au-delà de l’apparence, une évolution pourrait bien impacter le quotidien des utilisateurs : l’arrivée tant attendue d’un écran à haute fréquence de rafraîchissement sur le modèle de base.

D’après un rapport de Bloomberg, l’iPhone 17 standard pourrait enfin bénéficier d’un écran ProMotion à 120 Hz, une technologie jusqu’ici réservée aux modèles Pro. Cette amélioration s’accompagnerait de légères modifications sur l’appareil photo arrière.

Dans l’écosystème Android, les écrans à haute fréquence de rafraîchissement sont devenus un standard, même sur les smartphones à moins de 300 euros. Aujourd’hui, il est commun de trouver des dalles 90 Hz ou 120 Hz sur des modèles milieu de gamme, tandis que certains smartphones gaming atteignent 144 Hz voire 165 Hz.

À l’inverse, chez Apple, il faut actuellement dépenser plus de 1 000 euros pour profiter d’un écran fluide à 120 Hz, ce qui a valu à la marque de nombreuses critiques. Pourtant, Apple a toujours su optimiser iOS pour offrir une expérience fluide même sur un écran 60 Hz, ce qui explique pourquoi certains utilisateurs n’ont pas ressenti de manque en restant sur les modèles standards.

Un choix dicté par la rentabilité

Si Apple n’a pas encore franchi le pas sur l’iPhone standard, ce n’est pas parce que la différence est négligeable, mais plutôt pour des raisons économiques. Intégrer un écran 120 Hz coûte plus cher, et Apple attendait sans doute que les coûts de production baissent suffisamment pour ne pas impacter ses marges.

En 2025, la situation a évolué : les écrans haute fréquence coûtent moins cher à produire, ce qui permettrait à Apple d’en équiper l’iPhone 17 sans sacrifier sa rentabilité.

Une évolution attendue, mais pas révolutionnaire pour l’iPhone 17

L’arrivée d’un écran 120 Hz sur l’iPhone 17 marquerait une amélioration significative pour l’expérience utilisateur, notamment en matière de navigation et d’animations plus fluides. Néanmoins, ce changement reste attendu depuis plusieurs années et ne constitue pas une innovation révolutionnaire.

Apple aurait pu franchir ce cap bien plus tôt, mais la marque a toujours segmenté son offre en réservant certaines fonctionnalités aux modèles Pro. Avec ce changement, l’iPhone 17 pourrait enfin combler un retard face aux standards du marché et offrir une expérience plus fluide, sans que les utilisateurs aient à se tourner vers les modèles les plus chers.