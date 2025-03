Samsung Haean : des lunettes AR en préparation, un concurrent pour les Ray-Ban Meta ?

Alors que Samsung collabore activement avec Google sur un casque XR (Extended Reality) connu sous le nom de Project Moohan, un autre projet intrigant semble en préparation : des lunettes de réalité augmentée (AR), qui pourraient être commercialisées d’ici la fin de l’année.

D’après un rapport du média sud-coréen ET News, Samsung développe actuellement ces lunettes connectées AR sous le nom de code « Haean ». Selon les sources, la marque est en train de finaliser les spécifications et les fonctionnalités du produit, et plusieurs éléments clés se dégagent :

Un design adaptable : Samsung travaille sur une monture qui pourrait convenir à toutes les formes de visage .

. Un contrôle par gestes : La réduction du nombre de boutons physiques serait une priorité, ce qui suggère une interface intuitive basée sur les mouvements.

: La réduction du nombre de boutons physiques serait une priorité, ce qui suggère une interface intuitive basée sur les mouvements. Un lancement en parallèle du casque XR : Il se pourrait que ces lunettes soient dévoilées en même temps que le casque Android XR, prévu pour une sortie dans les mois à venir.

Bien que peu de détails techniques aient fuité, ce rapport renforce l’idée que Samsung veut se positionner sur le marché naissant des lunettes AR, à l’instar de Ray-Ban Meta Smart Glasses, qui dominent actuellement ce secteur.

Quelles caractéristiques attendre des lunettes AR de Samsung ?

Un processeur Qualcomm : Il est probable que ces lunettes soient équipées d’un chipset Qualcomm, comme de nombreux autres wearables du marché. Une caméra intégrée : Cette fonctionnalité semble incontournable pour permettre la capture de photos et de vidéos en temps réel, ainsi que la superposition d’éléments numériques sur le monde réel. Un prix abordable : Contrairement aux lunettes AR haut de gamme comme les Apple Vision Pro, Samsung viserait un prix attractif, afin de démocratiser la technologie AR. Un écosystème connecté : Samsung pourrait tirer parti de son écosystème Galaxy pour intégrer les lunettes avec ses smartphones, montres connectées et autres appareils.

Quand attendre une annonce officielle ?

De nombreuses rumeurs suggéraient une présentation aux côtés du Galaxy S25 lors du dernier événement Unpacked en janvier. Cela ne s’est pas produit, mais selon les nouvelles fuites, les lunettes pourraient être dévoilées d’ici la fin de l’année 2025.

Samsung semble vouloir jouer un rôle majeur dans la révolution de la réalité augmentée, et ces nouvelles lunettes pourraient bien être un produit phare de son écosystème technologique. Reste à voir si elles parviendront à s’imposer face aux géants déjà présents sur ce marché, comme Meta et Apple.