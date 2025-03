iPhone 17 : Premières maquettes dévoilées, un aperçu du design des futurs modèles

Les rumeurs autour de l’iPhone 17 continuent de s’intensifier, et une nouvelle fuite nous offre un aperçu plus concret des changements de design à venir. Des images de maquettes des quatre modèles attendus ont récemment été dévoilées par @SonnyDickson, permettant d’observer en détail la direction que prend Apple avec sa prochaine génération d’iPhone.

Ces maquettes concernent l’iPhone 17, l’iPhone 17 Air, l’iPhone 17 Pro et l’iPhone 17 Pro Max, ce dernier pouvant être renommé iPhone 17 Ultra selon certaines rumeurs. Bien qu’elles ne contiennent aucun composant électronique, ces maquettes sont fabriquées à partir de schémas provenant de la chaîne d’approvisionnement d’Apple. Elles servent principalement aux fabricants d’accessoires afin de préparer coques et protections bien avant la sortie officielle des appareils.

D’après ces images, l’iPhone 17 standard ne subirait pas de grands bouleversements et conserverait une apparence proche de celle de l’iPhone 16. Apple semble donc réserver les évolutions les plus marquantes aux modèles plus haut de gamme, comme elle en a pris l’habitude ces dernières années.

L’iPhone 17 Air, un smartphone ultra-fin

Le modèle qui attire le plus l’attention est sans aucun doute l’iPhone 17 Air, qui viendrait remplacer l’iPhone 16 Plus. D’après les dernières fuites, son épaisseur serait réduite à seulement 5,5 mm, ce qui en ferait l’un des smartphones les plus fins jamais conçus. Cette finesse extrême ne semble toutefois pas empêcher Apple d’y intégrer un module photo proéminent, visible sur la maquette, qui vient légèrement casser la silhouette ultra-minimaliste du téléphone.

Les modèles iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max se démarquent par un bloc photo bien plus imposant que sur les précédentes générations. Sur les maquettes, ce module s’étend sur toute la largeur du téléphone, rappelant le design du Pixel 8 de Google. Cette refonte pourrait s’expliquer par l’arrivée d’un capteur photo plus grand, ainsi que de nouvelles lentilles périscopiques destinées à améliorer le zoom optique.

Certaines rumeurs suggèrent également que cette barre de caméra pourrait être fabriquée dans un matériau différent du reste du dos, ou bien adoptée dans une teinte contrastante pour accentuer son apparence. Il reste encore à voir si cette modification sera purement esthétique ou si elle répondra à des exigences techniques précises.

Un lancement attendu en septembre

Bien que ces maquettes nous donnent un aperçu intéressant des lignes des prochains iPhone, de nombreux détails restent encore à confirmer. Les prochaines fuites devraient notamment préciser les caractéristiques des capteurs photo, les fonctionnalités inédites d’iOS 18 et iOS 19, ainsi que les performances attendues des nouvelles puces A18 et A18 Pro.

Avec encore plusieurs mois avant la keynote de septembre, il est fort probable que d’autres informations viendront affiner notre vision de l’iPhone 17. Reste à savoir si ces évolutions suffiront à séduire les utilisateurs, notamment face à une concurrence de plus en plus agressive.