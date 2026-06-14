Samsung équipe chaque année ses Galaxy les plus premium des puces les plus puissantes du moment. Mais cette course à la performance se heurte toujours au même mur : la chaleur.

Selon un nouveau rapport venu de Corée du Sud, le constructeur travaillerait désormais sur une solution plus ambitieuse pour ses futurs smartphones.

Un laboratoire dédié au refroidissement actif

D’après ces informations, Samsung aurait constitué une équipe de recherche chargée d’explorer de nouvelles technologies de refroidissement pour ses Galaxy. Deux pistes seraient à l’étude : un système à air avec ventilateur, et un refroidissement liquide actif.

La seconde option semblerait aujourd’hui privilégiée. Le principe serait de faire circuler un liquide de refroidissement dans un circuit fermé, directement relié au processeur. L’objectif : capter la chaleur au plus près de sa source, avant qu’elle ne limite les performances du téléphone.

Le refroidissement par air resterait techniquement possible, mais il poserait des contraintes moins compatibles avec un smartphone grand public : bruit du ventilateur, poids supplémentaire et intégration plus complexe dans un châssis premium.

Samsung ne partirait pas de zéro

L’idée n’est pas totalement nouvelle pour Samsung. Le Galaxy Note 9 utilisait déjà un système baptisé Water Carbon Cooling, dans lequel l’eau pouvait se transformer en vapeur afin d’aider à dissiper la chaleur du processeur.

Mais, un véritable refroidissement liquide actif irait plus loin. Il ne s’agirait plus seulement d’améliorer la dissipation passive, mais de faire circuler un fluide pour déplacer plus efficacement la chaleur.

Toutefois, Samsung ne serait pas le premier constructeur à explorer cette voie. Des marques comme Nubia, notamment avec sa gamme RedMagic, ont déjà intégré des systèmes combinant liquide, pompe et ventilation dans des smartphones gaming. Oppo et Vivo ont également expérimenté des solutions de refroidissement actif.

Pourquoi cela compte vraiment pour les Galaxy ?

La chauffe n’est pas qu’un détail technique. Elle influence directement l’expérience utilisateur. Lorsqu’un smartphone devient trop chaud, il réduit automatiquement la puissance de sa puce pour se protéger. C’est ce que l’on appelle le thermal throttling. Résultat : des performances spectaculaires pendant quelques instants, puis une baisse progressive lors des longues sessions de jeu, du montage vidéo ou des tâches d’IA exécutées directement sur l’appareil.

Samsung a déjà amélioré ses chambres à vapeur sur ses derniers Galaxy Ultra, mais cette approche semble atteindre ses limites. Avec l’arrivée de puces toujours plus denses, notamment gravées en 2 nm, et la montée en puissance de l’IA embarquée, la gestion thermique devient un enjeu central.

Une évolution attendue, mais encore incertaine

Si Samsung parvient à intégrer un refroidissement liquide actif dans un futur Galaxy, il pourrait s’agir d’une des évolutions matérielles les plus importantes de la gamme depuis plusieurs années. Non pas une nouveauté spectaculaire en façade, mais une amélioration profonde, capable de rendre la puissance plus stable et plus durable.

Reste une limite essentielle : à ce stade, il ne s’agit que d’une rumeur. Aucun modèle précis ni calendrier de lancement n’a été confirmé.

Mais, si cette technologie arrive réellement dans un Galaxy Ultra, Samsung pourrait enfin s’attaquer à l’un des grands paradoxes du smartphone premium moderne : vendre toujours plus de puissance, sans pouvoir toujours l’exploiter pleinement.