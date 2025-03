iPhone 17 Air : fuite du boîtier, design ultra fin inspiré des Pixel, détails dévoilés

Apple a bouleversé la gamme d’iPhone en introduisant l’iPhone 16e et cette année, l’entreprise devrait encore élargir son offre avec un nouvel ajout sous la forme de l’iPhone 17 Air. Les rumeurs d’un iPhone 17 Air ultra-fin ont fait le tour d’Internet et aujourd’hui, nous avons un premier aperçu du boîtier du prochain iPhone grâce à une fuite. L’iPhone 17 Air est censé remplacer l’actuel iPhone 16 Plus dans la gamme Apple.

Sonny Dickson a partagé un post avec le boîtier de l’iPhone 17 Air et d’après le premier coup d’œil, le design semble très inspiré de la génération actuelle des téléphones Pixel. La disposition de l’appareil photo est large, et l’on s’attend à ce qu’il abrite un seul appareil photo arrière sur la gauche et un flash sur la droite.

Si cette fuite s’avère exacte, elle viendrait confirmer les précédentes fuites de moules métalliques et de schémas CAO de l’iPhone 17. La gamme pourrait subir un changement esthétique majeur, bien que le modèle de base, l’iPhone 17 standard, semble échapper à cette refonte.

La coque de l’iPhone 17 Air qui a fait l’objet d’une fuite montre également une découpe pour le bouton de contrôle de l’appareil photo, qui est apparu avec la série iPhone 16. Si l’on en croit les rumeurs, l’iPhone 17 Air aura un design fin avec une épaisseur de 5,5 mm.

L’iPhone 17 Air devrait être doté d’un écran de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, Dynamic Island, une puce A19, un appareil photo arrière unique de 48 mégapixels et le modem C1 développé en interne.

iPhone 17 Air : Encore des questions

Malgré son design épuré, le nouveau venu disposera de la prise en charge MagSafe et du bouton Action. Apple a récemment fait l’objet de vives critiques pour ne pas avoir intégré la fonction MagSafe dans le nouvel iPhone 16e.

Il est important de noter que la provenance de l’image du boîtier reste incertaine. Il est possible que certains fabricants d’accessoires prennent de l’avance en se basant sur les rumeurs plutôt que sur des informations officielles. Par ailleurs, l’iPhone 17 Air aurait initialement été envisagé comme un iPhone sans port, mais cette idée aurait été mise de côté pour des raisons réglementaires en Europe.

Pour le rendre plus fin, Apple aurait décidé de supprimer l’emplacement physique de la carte SIM de l’iPhone 17 Air dans le monde entier. À la place, il utilisera la technologie eSIM pour la connexion cellulaire.

Que pensez-vous de cette possible refonte du design des iPhone ? Apple fait-il un choix audacieux ou risqué ?