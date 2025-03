iPhone 17 Air : un port de charge confirmé, design inspiré des Pixel et écran de 6,6 pouces ?

Le célèbre IceUniverse a dévoilé un schéma CAD d’une version précoce de l’iPhone 17 Air, remettant en cause les rumeurs sur un iPhone entièrement sans port. Contrairement à certaines spéculations, ce dessin montre bel et bien un port de charge, ce qui suggère qu’Apple n’a peut-être jamais réellement envisagé un modèle 100 % sans fil.

Depuis plusieurs années, les rumeurs sur un iPhone entièrement sans fil circulent, avec l’idée qu’Apple pourrait supprimer le port de charge pour se concentrer uniquement sur la recharge MagSafe et le transfert de données sans fil. Mark Gurman de Bloomberg avait déjà évoqué cette possibilité pour l’iPhone 17 Air, mais sans jamais affirmer que ce serait une certitude.

Ce nouveau schéma tend donc à infirmer l’idée d’un iPhone sans port dès 2025. Certains pensent qu’Apple aurait été contrainte de conserver un port à cause des réglementations européennes, mais il semble que la firme n’ait jamais réellement prévu de l’éliminer cette année.

iPhone 17 Air : Un écran qui passe de 6,9 à 6,6 pouces ?

IceUniverse révèle également que le premier prototype d’iPhone 17 Air mesurait 6,9 pouces, mais que Apple aurait finalement opté pour un écran plus compact de 6,6 pouces.

Ce choix pourrait être lié à l’introduction de l’iPhone 17 Air en remplacement de l’iPhone 17 Plus, ce qui marquerait un changement de stratégie en faveur d’un design plus fin et plus léger.

D’autres fuites suggèrent que l’iPhone 17 Air pourrait adopter un design radicalement différent, avec une « camera bar » (bloc caméra horizontal) rappelant les Google Pixel. Ce choix pourrait ajouter 4 mm à l’épaisseur du téléphone en haut, ce qui irait à l’encontre des designs minimalistes et harmonieux auxquels Apple nous a habitués.

En parallèle, l’iPhone 17 Air est annoncé comme très fin, avec une épaisseur de seulement 5,44 mm (hors caméra). Cela ferait de lui l’un des iPhone les plus minces jamais conçus, et probablement l’un des smartphones les plus fins du marché.

Un iPhone qui mise sur la batterie et l’ergonomie

Si l’on en croit les rumeurs, Apple pourrait introduire une nouvelle technologie de batterie à haute densité énergétique sur l’iPhone 17 Air, visant à offrir une meilleure autonomie malgré sa finesse extrême.

Concernant l’écran, plusieurs sources parlent d’une dalle de 6,6 ou 6,7 pouces, un compromis idéal entre les modèles Pro Max et les versions standard. Cela pourrait séduire ceux qui trouvent l’iPhone 16 Pro Max trop imposant tout en recherchant un écran plus confortable qu’un modèle compact.

L’iPhone 17 Air contre le Galaxy S25 Edge : duel des ultra-fins ?

L’iPhone 17 Air pourrait se retrouver face au Galaxy S25 Edge qui adoptera aussi un design très fin et épuré. Si cette tendance des smartphones ultra-fins séduit certains, elle pourrait également poser des problèmes, notamment en termes d’autonomie et de prise en main.

Les fuites actuelles laissent entrevoir un iPhone au design clivant, avec des choix audacieux qui ne plairont pas forcément à tout le monde. Reste à savoir si Apple ira réellement au bout de ce concept, ou si des ajustements seront faits d’ici la sortie prévue en septembre 2025.

Qu’en pensez-vous ? Un iPhone ultra-fin avec un design inspiré des Pixel vous tente-t-il, ou préférez-vous un look plus classique ?