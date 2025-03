Discord : la publicité mobile arrive avec Video Quests, gaming et opportunités dévoilées

Discord franchit une nouvelle étape en étendant son format publicitaire Video Quests aux appareils mobiles, marquant ainsi sa première incursion dans la publicité sur mobile. Cette expansion stratégique ouvre de nouvelles opportunités aux annonceurs, tout en maintenant l’engagement de Discord envers une expérience publicitaire récompensée et centrée sur l’utilisateur.

Discord a annoncé que la phase pilote de Video Quests sur mobile débutera en juin 2025. Cette évolution permettra aux marques de promouvoir des bandes-annonces, des annonces majeures et du contenu premium auprès de la vaste communauté de joueurs de Discord.

L’initiative s’inscrit dans un contexte où Discord cherche à diversifier ses sources de revenus, notamment en raison de rumeurs sur une entrée en bourse imminente. L’entreprise avait déjà annoncé cette semaine, lors de la Game Developers Conference (GDC), son nouveau Social SDK, visant à améliorer l’engagement des utilisateurs.

Peter Sellis, vice-président produit chez Discord, a déclaré : « Étendre notre plateforme publicitaire au mobile est une évolution naturelle de notre stratégie. Nous voulons créer la plateforme publicitaire la plus authentique et axée sur les joueurs au monde. Cette expansion offrira aux marques l’accès à notre audience mobile engagée et multiplateforme, tout en proposant des interactions pertinentes et performantes ».

De Quests à Video Quests : une évolution naturelle

Lancé il y a seulement un an, le modèle publicitaire de Discord s’est initialement concentré sur la découverte de jeux vidéo via un format récompensé appelé Quests. Ce format a ensuite évolué pour inclure les Video Quests, ouvrant la plateforme à des annonceurs au-delà de l’univers du gaming, notamment dans les secteurs des médias et du divertissement.

Le déploiement des Video Quests sur mobile se concentrera sur la notoriété des marques, en proposant un format immersif en plein écran, toujours basé sur une approche volontaire et récompensée.

Jason Citron, PDG de Discord, explique cette transition : « Nos utilisateurs aiment Discord parce qu’il facilite leurs sessions de jeu et leurs échanges. En nous concentrant sur l’expérience des joueurs, nous avons compris que nous pouvions aussi aider l’industrie du jeu à mieux se connecter à son public. C’est ainsi qu’est né Quests ».

Deux formats publicitaires sur Discord : Video Quests et Play Quests

Avec l’extension aux mobiles, Discord propose désormais deux types de Quests pour les annonceurs :

Video Quests : conçu pour accroître la notoriété, ce format permet de diffuser bandes-annonces, annonces de nouvelles saisons, DLC et contenus exclusifs. Son lancement sur mobile élargit la portée des campagnes publicitaires et ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les jeux mobiles.

Play Quests: vise à stimuler l’engagement en jeu. Ici, les utilisateurs doivent jouer ou diffuser un jeu pour débloquer des récompenses exclusives, renforçant ainsi le lien entre les joueurs et leurs jeux favoris.

Des résultats déjà prometteurs avec de grandes franchises

Depuis son lancement, le format Quests a séduit de nombreuses grandes marques du jeu vidéo et du divertissement :

MiHoYo (Genshin Impact) a utilisé Play Quests pour promouvoir une mise à jour majeure, générant une augmentation de 80 % du temps de jeu en une semaine grâce à une récompense exclusive en jeu.

Max (Dune : Prophecy) a testé le premier Video Quest, obtenant un taux de complétion de 85 % sur une bande-annonce de 2 minutes 38 secondes.

Nexon Games (The First Descendant) a lancé un Video Quest pour promouvoir la saison 2 du jeu, atteignant plus d’un million de visionnages, dont 10 % de partages organiques entre joueurs.

Une expansion vers de nouveaux horizons publicitaires

Discord est aujourd’hui disponible sur PC, mobile et même intégré à Xbox et PlayStation. En lançant les Video Quests sur mobile, l’entreprise espère attirer de nouveaux annonceurs et renforcer son modèle économique en offrant une expérience publicitaire engageante, immersive et respectueuse des utilisateurs.

Les entreprises souhaitant participer à cette phase pilote sont invitées à contacter Discord dès maintenant pour être intégrées au programme.Avec l’entrée possible en bourse et la montée en puissance de son modèle publicitaire, Discord se positionne comme un acteur incontournable du marketing dans l’industrie du jeu vidéo.

Reste à voir si les utilisateurs accueilleront favorablement cette évolution, ou si Discord devra trouver un équilibre entre monétisation et expérience utilisateur.