Chrome Canary : Gemini intégré avec une nouvelle icône, accès direct à l’IA

Google continue d’intégrer son intelligence artificielle Gemini de manière plus fluide dans ses services. La dernière version de Chrome Canary teste désormais un accès direct à Gemini via une icône placée en haut du navigateur, facilitant l’interaction avec l’IA et améliorant l’expérience utilisateur.

D’après Windows Latest, Google expérimente cette nouveauté pour offrir un accès rapide à Gemini directement depuis Chrome. Le chercheur en navigation Leopeva64 a découvert que Google avait activé plusieurs flags (fonctions expérimentales) pour cette intégration.

En activant ces options dans Chrome Canary, une nouvelle section « Glic » apparaît dans les paramètres du navigateur, permettant de personnaliser la façon dont Gemini s’ouvre sur Windows. Il est ainsi possible de :

Modifier les raccourcis existants pour ouvrir Gemini plus rapidement.

Activer un mode flottant ou un mode fixe pour afficher Gemini en surimpression.

Afficher l’icône de Gemini directement dans la barre d’état système de Windows.

L’objectif de Google est clair : rendre Gemini omniprésent dans l’écosystème Chrome. Actuellement, en activant l’intégration, une icône Gemini apparaît à côté des boutons de fermeture, minimisation et maximisation de la fenêtre du navigateur. En cliquant dessus, l’IA s’ouvre dans une fenêtre flottante, permettant aux utilisateurs d’interagir rapidement avec Gemini sans quitter leur page actuelle.

Autre nouveauté intéressante, l’icône Gemini peut être ajoutée à la barre des tâches de Windows. Les utilisateurs pourront aussi configurer son apparence et ses raccourcis depuis les paramètres de Chrome.

Gemini, l’intégration qui s’aligne avec ChromeOS

Cette avancée s’inscrit dans la continuité des changements observés sur ChromeOS, où Gemini a récemment remplacé Google Assistant. L’intégration de Gemini dans Chrome sur Windows semble donc être une prochaine étape logique.

Cependant, le déploiement se fera par phases, et il est possible que la fonctionnalité ne soit pas encore disponible pour tous. Si vous ne la voyez pas encore, il faudra patienter jusqu’à son arrivée officielle dans une future mise à jour stable de Chrome.

Avec cette intégration, Google renforce encore la présence de Gemini et pourrait bientôt proposer une expérience de navigation entièrement pilotée par l’IA.