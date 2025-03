iPhone 17 Air : Apple a envisagé un modèle sans port, les détails de cette idée audacieuse

L’iPhone 17 Air s’annonce comme l’une des plus grandes expérimentations technologiques d’Apple ces dernières années. Avec une épaisseur supposée de seulement 5,5 mm et une batterie haute densité, ce modèle ultra-fin pourrait redéfinir les standards des smartphones.

Mais ce n’est pas tout. Selon Bloomberg, Apple aurait initialement envisagé de faire de l’iPhone 17 Air le premier iPhone totalement sans port — avant d’abandonner cette idée pour l’instant.

Apple aurait exploré l’idée d’un iPhone entièrement dépourvu de ports, y compris le port de charge USB-C et le tiroir SIM physique. Cela signifierait que l’appareil ne compterait que sur la charge sans fil via MagSafe et un stockage 100 % basé sur iCloud pour les transferts de données.

Mais pourquoi Apple a-t-il mis cette idée en pause pour l’iPhone 17 Air ?

iPhone 17 Air : Un casse-tête réglementaire

L’Union européenne a imposé l’USB-C comme standard obligatoire sur tous les nouveaux smartphones. Supprimer totalement ce port aurait pu provoquer de nouvelles frictions avec les régulateurs, notamment en matière d’interopérabilité et de réparabilité.

Sans port USB-C, l’iPhone 17 Air aurait dû reposer exclusivement sur :

MagSafe pour la charge, bien que ce système soit moins rapide et moins efficace que la charge filaire actuelle.

iCloud pour le stockage et le transfert des données, ce qui signifie une dépendance accrue aux services cloud.

Pour les utilisateurs, cela aurait représenté une contrainte importante, notamment pour les réparations, les transferts rapides de fichiers, ou même l’utilisation d’accessoires filaires.

Apple ne serait pas le premier constructeur à tenter un smartphone sans aucun port :

Vivo Apex (2019) : Un concept révolutionnaire sans port, sans boutons et sans haut-parleurs. L’écran servait même de capteur d’empreintes digitales sur toute sa surface.

Meizu Zero (2019): Un smartphone sans prise de charge ni bouton physique, financé via une campagne de crowdfunding… qui n’a jamais atteint son objectif.

Samsung, Honor et OPPO travaillent aussi sur des smartphones ultra-fins.

iPhone 18 ou iPhone 19 : Un modèle 100 % sans port en vue ?

Si l’iPhone 17 Air est un succès commercial, Apple pourrait revisiter l’idée d’un iPhone sans port dans un modèle ultérieur. Avec les avancées en recharge sans fil et le développement de solutions cloud-first, un iPhone sans port pourrait devenir viable d’ici quelques années.

Seriez-vous prêt à acheter un iPhone totalement sans port ? Ou pensez-vous que l’USB-C a encore un rôle crucial à jouer ?