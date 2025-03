homeOS est attendu cette année, avec le lancement du HomePad

Apple serait sur le point de dévoiler homeOS, son propre système d’exploitation dédié aux expériences de maison connectée. Selon les dernières fuites, cet OS ne sera pas uniquement une plateforme logicielle mais sera également intégré à un nouveau produit Apple, le HomePad.

homeOS : le nouvel OS qui va enrichir l’écosystème Apple

Selon 9to5Mac, Apple travaille activement sur homeOS, qui viendrait s’ajouter aux autres OS de la marque : iOS, iPadOS, macOS et visionOS. Ce nouveau système d’exploitation serait conçu pour simplifier l’interaction avec les appareils domotiques et renforcer l’écosystème Apple dans la maison connectée.

homeOS devrait offrir une expérience proche de iOS et iPadOS, facilitant ainsi la prise en main pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad. On retrouverait notamment :

Un écran d’accueil avec une grille d’applications, analogue à celle de l’iPhone.

Un dock inspiré de l’iPad, permettant un accès rapide aux applications récemment utilisées.

Des widgets interactifs, donnant des informations en temps réel sur la météo, les stocks, le calendrier, les rappels, etc.

Des contrôles domotiques intégrés, permettant de gérer facilement les accessoires HomeKit.

Apple Intelligence et Siri intégrés à homeOS

Apple prévoirait également d’intégrer Apple Intelligence, son intelligence artificielle maison, ainsi qu’une version améliorée de Siri pour offrir une interaction plus fluide avec les équipements connectés.

Grâce à cette intégration, les utilisateurs pourraient :

Contrôler leurs appareils par la voix avec une plus grande précision.

Automatiser certaines tâches du quotidien, comme l’ouverture des volets le matin ou l’adaptation de l’éclairage en fonction de l’heure de la journée.

Gérer leur emploi du temps et leurs rappels, directement depuis homeOS.

Pour l’instant, homeOS ne disposerait pas de son propre App Store, obligeant les utilisateurs à se contenter des applications préinstallées par Apple.

Le HomePad : premier appareil sous homeOS

Le premier produit à bénéficier de homeOS serait le HomePad, un appareil qui ressemblerait à un HomePod surmonté d’un écran analogue à celui d’un iPad.

Ce HomePad offrirait des fonctionnalités avancées comme :

Un écran tactile pour une navigation plus intuitive

Une intégration poussée avec FaceTime et Siri

Un accès direct aux fonctionnalités domotiques

Bien que ce HomePad ne soit encore qu’une rumeur, plusieurs sources indiquent qu’Apple mise sur ce type d’appareil hybride pour renforcer sa présence sur le marché de la maison connectée.

Apple veut se faire une place dans la domotique

Depuis plusieurs années, des rumeurs circulent sur l’ambition d’Apple de se positionner plus fortement sur le marché de la smart home.

En plus de homeOS et du HomePad, la marque travaillerait sur :

Un bras robotique domestique, capable d’aider les utilisateurs dans certaines tâches quotidiennes.

Un hub domotique avancé, qui aurait rencontré des retards de développement.

Apple cherche ainsi à concurrencer Google et Amazon, déjà bien installés dans le secteur avec leurs enceintes intelligentes et écrans connectés.

Vers un lancement imminent ?

Bien qu’Apple n’ait pas encore confirmé officiellement homeOS, plusieurs indices laissent penser qu’il pourrait être dévoilé dès cette année. Avec l’essor de l’IA et des objets connectés, Apple semble vouloir intégrer encore plus profondément ses services dans le quotidien de ses utilisateurs.

Que pensez-vous de l’arrivée de homeOS ? Apple peut-il rattraper son retard face à Google et Amazon dans la maison connectée ?