Neuf mois après avoir remis à plat son infrastructure IA, Meta montre enfin le premier résultat concret de sa nouvelle stratégie. Avec Muse Spark, la société dirigée par Mark Zuckerberg signe le premier modèle issu de Meta Superintelligence Labs, l’entité pilotée par Alexandr Wang, recruté après l’investissement de 14,3 milliards de dollars de Meta dans Scale AI.

Le lancement marque un tournant : Meta ne veut plus seulement exister dans l’IA grand public, mais revenir dans la course de tête face à OpenAI, Anthropic et Google.

Neuf mois pour reconstruire toute la pile IA

Alexandr Wang a lui-même résumé l’ambition du chantier : Meta a rebâti « from scratch » sa pile IA, avec nouvelle infrastructure, nouvelle architecture et nouveaux pipelines de données.

Muse Spark est le premier produit de cette reconstruction accélérée, menée depuis l’été 2025 sous la bannière de Meta Superintelligence Labs. Ce n’est donc pas un simple dérivé de Llama 4, mais bien le premier signal d’une architecture de nouvelle génération conçue pour rattraper le retard accumulé par Meta.

Un modèle multimodal, avec une vraie tentative de raisonnement avancé

Muse Spark est présenté comme un modèle nativement multimodal, capable d’accepter du texte, des images et de la voix, avec une sortie textuelle au lancement.

Meta met aussi en avant un mode rapide pour les requêtes courantes, ainsi qu’un mode de raisonnement plus poussé — appelé selon les sources « Contemplating » ou « Thinking » — qui orchestre plusieurs sous-agents en parallèle afin de rivaliser avec les modes de réflexion étendue proposés par Gemini et les modèles premium d’OpenAI.

Tout le monde s’accorde à dire qu’il y a une promesse d’efficacité pour ce modèle : Meta affirme obtenir ce niveau de raisonnement avec bien moins de calcul que ses anciens modèles, grâce à une méthode d’entraînement orientée vers une pensée plus compacte.

Des benchmarks solides, mais pas de domination claire

Sur les performances, le tableau est plus nuancé que triomphal. Muse Spark obtient un score de 52 sur l’Artificial Analysis Intelligence Index v4.0, ce qui le place derrière Gemini 3,1 Pro Preview, GPT-5.4 et Claude Opus 4.6.

Les résultats montrent donc un modèle désormais crédible dans le peloton de tête, mais pas encore leader global. Plusieurs sources insistent sur ce point : Muse Spark apparaît compétitif, sans constituer le grand saut que certains attendaient de la nouvelle équipe de Wang.

Là où Meta semble réellement fort : vision, santé et usages personnels

Les zones où Muse Spark se distingue sont très révélatrices de la stratégie Meta. Le groupe rapporte des performances particulièrement fortes sur la compréhension visuelle et les usages liés à la santé, avec notamment un entraînement réalisé en collaboration avec plus de 1 000 médecins. Zuckerberg présente d’ailleurs Muse Spark comme un assistant particulièrement pertinent pour ce qu’il appelle la « personal superintelligence », avec des cas d’usage autour de la santé, du shopping, du contenu social, des jeux et de la compréhension d’images.

Ce n’est pas un hasard : Meta cherche moins à gagner partout qu’à dominer les terrains où ses données, son écosystème et sa distribution peuvent faire la différence.

Shopping et santé : les deux vitrines les plus stratégiques

Le lancement met aussi en avant un mode shopping dédié, alimenté par les contenus créateurs présents dans l’écosystème Meta et par des signaux comportementaux liés aux intérêts des utilisateurs. Muse Spark peut répondre à des requêtes plus contextualisées, par exemple autour de la nutrition ou de l’analyse d’images alimentaires.

En clair, Meta ne vend pas seulement un modèle plus intelligent ; il vend l’idée d’une IA profondément branchée sur ses plateformes, donc potentiellement plus utile dans des scénarios personnels et commerciaux que des modèles plus généralistes.

Un modèle fermé, et c’est peut-être le signal le plus fort

L’un des points les plus commentés du lancement concerne son statut : Muse Spark est fermé. Pour Meta, qui a largement construit sa crédibilité récente sur l’ouverture relative de la famille Llama, le symbole est fort.

Meta n’ouvre pas ici son architecture, son code source, ni ses données d’entraînement, même si l’entreprise laisse entendre que de futures variantes pourraient être diffusées plus largement. En pratique, ce choix ressemble à un aveu stratégique : Meta considère désormais qu’elle est revenue dans une course où certaines innovations doivent rester propriétaires si elle veut réellement défendre son avantage.

Un produit né d’un pari financier massif

Le lancement de Muse Spark doit aussi se lire à l’aune des montants engagés. Meta a investi 14,3 milliards de dollars pour prendre une participation non votante de 49 % dans Scale AI, tout en attirant Alexandr Wang à la tête de sa nouvelle division IA.

En parallèle, Meta a indiqué viser entre 115 et 135 milliards de dollars de dépenses d’investissement en 2026, contre 72,22 milliards en 2025, une hausse explicitement liée à ses ambitions autour de la superintelligence et de l’infrastructure de calcul. Muse Spark est donc bien plus qu’un lancement produit : c’est le premier test visible d’un pari industriel à une échelle colossale.

Déploiement : d’abord Meta AI, puis le reste de l’écosystème

Muse Spark alimente déjà les requêtes dans l’application Meta AI et sur Meta.ai, avec une extension prévue à Facebook, à Instagram, à WhatsApp et à d’autres produits de l’écosystème. L’objectif est limpide : faire de Muse Spark non pas une démonstration isolée, mais la nouvelle couche intellectuelle commune à l’ensemble des interfaces Meta.

Meta ne cherche plus à copier, mais à choisir ses batailles

Le plus intéressant, au fond, n’est peut-être pas que Muse Spark arrive quatrième sur un index généraliste. C’est le fait que Meta semble avoir enfin compris où elle peut être redoutable. Pas forcément sur le pur prestige des benchmarks de code ou de raisonnement abstrait, mais sur la combinaison entre modèle, distribution, données sociales, usage visuel et cas concrets monétisables.

Muse Spark ne remet pas encore Meta au sommet absolu de l’IA. En revanche, il montre que l’entreprise a retrouvé une direction, une cohérence produit et un angle différenciant. Et dans une course où tout le monde ne peut pas gagner partout, c’est peut-être déjà l’essentiel.