Comme prévu, Meta élargit son offensive dans les lunettes connectées avec une évolution très révélatrice de sa stratégie. Le groupe vient d’annoncer deux nouvelles paires de Ray-Ban Meta conçues spécifiquement pour les porteurs de verres correcteurs : les Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) et Ray-Ban Meta Scriber Optics (Gen 2).

Proposées à partir de 499 dollars, elles seront disponibles à partir du 14 avril 2026 chez des opticiens aux États-Unis ainsi que sur certains marchés internationaux (malheureusement pas en France).

À première vue, il s’agit d’un simple élargissement de gamme. En réalité, l’annonce marque une étape plus importante : Meta ne veut plus seulement vendre des lunettes tech que l’on porte ponctuellement, mais des lunettes capables de devenir un objet de correction visuelle quotidien, donc un produit beaucoup plus intime, beaucoup plus durable dans l’usage.

Des Ray-Ban Meta pensées pour être portées toute la journée

Meta explique que ces nouvelles références ont été conçues pour mieux servir les utilisateurs qui dépendent de lunettes correctrices du matin au soir. L’entreprise affirme qu’elles prennent en charge “presque toutes” les prescriptions et insiste sur leur confort prolongé. Les deux modèles adoptent des formes différentes : Blayzer, plus rectangulaire, existe en tailles Standard et Large, tandis que Scriber mise sur une silhouette plus arrondie.

La promesse produit est très claire : il ne s’agit plus de demander à l’utilisateur d’adapter des lunettes connectées à son quotidien, mais de faire entrer la technologie dans une monture qui ressemble d’abord à une vraie paire de lunettes de vue. C’est une nuance décisive, car elle rapproche encore davantage ces objets de l’électronique invisible que Meta poursuit depuis plusieurs générations.

Ajustement, confort, personnalisation : Meta soigne enfin l’ergonomie

Meta et EssilorLuxottica mettent en avant plusieurs éléments de personnalisation : des charnières à sur-extension flexibles, des plaquettes de nez interchangeables et des branches ajustables par un opticien pour mieux s’adapter à la morphologie du visage. Le groupe présente même ces montures comme les plus confortables qu’il ait conçues à ce jour.

Ce point compte beaucoup plus qu’il n’y paraît. Dans les wearables, la technologie se juge souvent sur la fiche technique. Dans les lunettes, elle se juge d’abord sur la tolérance au port. Si la monture fatigue, glisse ou comprime, l’expérience s’effondre. Meta semble avoir compris que la prochaine bataille ne se gagnera pas uniquement sur l’IA, mais aussi sur la légitimité optique du produit.

Meta enrichit aussi le catalogue avec de nouvelles couleurs et de nouveaux verres

L’annonce ne se limite pas aux nouveaux modèles correctifs. Meta ajoute également de nouvelles finitions à ses gammes Ray-Ban Meta et Oakley Meta. On retrouve notamment de nouveaux coloris pour les Ray-Ban Meta Skyler, Headliner et Wayfarer, ainsi que plusieurs variantes pour les Oakley Meta Vanguard et HSTN, avec différentes combinaisons de verres Transitions ou Prizm.

Là encore, le signal est stratégique. Meta ne vend plus seulement un gadget futuriste ; la marque travaille désormais le langage classique de l’optique et de la lunetterie premium : styles, tailles, finitions, teintes, usages. C’est une façon très efficace de banaliser l’objet sans banaliser sa valeur. Cette phrase relève de l’analyse.

L’IA embarquée prend une tournure plus utilitaire

Meta profite aussi de cette annonce pour ajouter de nouvelles fonctions IA à ses lunettes. La plus inattendue concerne le suivi nutritionnel : il sera possible de consigner un repas à la voix ou via une photo rapide, Meta AI se chargeant d’en extraire les informations essentielles pour enrichir un journal alimentaire et proposer, avec le temps, des indications personnalisées.

Le groupe introduit également dans son Early Access Program des résumés WhatsApp mains libres et une fonction de recall, permettant par exemple de demander à Meta de résumer un groupe ou de rappeler ce qu’une personne a proposé dans une conversation. Meta affirme que ces interactions sont traitées sur l’appareil et restent protégées par le chiffrement de bout en bout.

Enfin, Neural Handwriting sur les Meta Ray-Ban Display doit être déployé plus largement dans les prochaines semaines. Cette fonction permet d’écrire avec le doigt sur n’importe quelle surface pour répondre discrètement à des messages sur Instagram, WhatsApp, Messenger, ainsi que sur la messagerie native Android et iOS.

Ce lancement en dit long sur l’ambition réelle de Meta

L’intérêt de cette annonce dépasse la simple sortie de deux nouvelles montures. Meta domine déjà le marché mondial des lunettes connectées, avec plus de 76 % des expéditions en 2025 selon Counterpoint Research. La firme cherche clairement à transformer cette avance en standard d’usage, en rapprochant toujours davantage ses lunettes d’un objet de correction visuelle courant.

C’est probablement là le vrai tournant. Les premières lunettes connectées cherchaient à impressionner. Celles-ci cherchent à rester sur le nez du matin au soir. Et dans l’univers des wearables, cette différence change tout : on ne parle plus d’un accessoire technologique occasionnel, mais d’une interface quotidienne entre l’utilisateur, son environnement et l’IA. Meta semble vouloir faire des lunettes non plus un écran secondaire, mais la forme la plus naturelle de l’informatique personnelle.