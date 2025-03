Fortnite arrive sur PC Windows on Snapdragon grâce à un partenariat Qualcomm-Epic Games

Grande nouvelle pour les fans de Fortnite et les possesseurs de PC sous Windows sur Snapdragon ! Epic Games a annoncé un partenariat avec Qualcomm pour ajouter la compatibilité avec Easy Anti-Cheat sur ces appareils pour Fortnite.

Cette mise à jour permettra enfin au célèbre Battle Royale de tourner sur les PC équipés de processeurs Snapdragon X Series.

Pourquoi Fortnite n’était-il pas encore compatible ?

Les PC sous Windows on Snapdragon (WoS) utilisent une architecture ARM, tandis que la majorité des jeux PC sont conçus pour x64 (processeurs Intel et AMD). Cette différence crée plusieurs défis techniques, notamment avec les logiciels anti-triche, qui s’appuient sur des fonctions spécifiques aux processeurs x64.

C’est là qu’intervient Easy Anti-Cheat (EAC), le système utilisé par des centaines de jeux multijoueurs, y compris Fortnite. Jusqu’à présent, ce système n’était pas optimisé pour les PC sous ARM, ce qui empêchait le jeu de fonctionner correctement.

Un test grandeur nature pour Windows on Snapdragon

D’après Epic Games, l’intégration d’Easy Anti-Cheat sur Fortnite va servir de test pour garantir une compatibilité fluide sur d’autres jeux multijoueurs populaires. Cela signifie que d’autres titres utilisant EAC pourraient bientôt être compatibles avec les PC sous Snapdragon.

« L’introduction des PC sous Windows 11 on ARM a transformé le paysage du PC, et les ordinateurs portables équipés des processeurs Snapdragon X Series représentent un segment en pleine croissance du marché du gaming sur PC », a déclaré avec Epic Games

Quand Fortnite sera-t-il disponible sur Windows on ARM ?

Epic Games n’a pas encore donné de date précise, mais l’éditeur promet une sortie plus tard cette année. Cela signifie que si vous possédez un PC sous Windows 11 on Snapdragon, vous pourrez bientôt profiter de Fortnite sans bidouiller d’émulateur.

Avec ce partenariat, Qualcomm et Epic Games ouvrent la porte à un futur où les jeux PC seront plus facilement accessibles sur les architectures ARM. Alors que Microsoft pousse de plus en plus Windows sur Snapdragon, il est probable que de plus en plus de développeurs optimisent leurs jeux pour cette plateforme.

Que pensez-vous de cette annonce ? Êtes-vous prêt à tester Fortnite sur un PC Snapdragon ?