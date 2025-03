Accueil » iPhone pliable : Apple pourrait lancer deux modèles dès 2026, iPhone et iPad ?

iPhone pliable : Apple pourrait lancer deux modèles dès 2026, iPhone et iPad ?

iPhone pliable : Apple pourrait lancer deux modèles dès 2026, iPhone et iPad ?

Nous avons vu des appareils pliables chez de nombreux grands acteurs de la technologie, mais alors que Samsung en est à sa 6e génération du Galaxy Z Fold et que Google en est à son deuxième Pixel Fold, Apple n’est toujours pas présent sur le marché.

Ce n’est pas inhabituel, Apple lance généralement des fonctionnalités et des designs un peu plus tard que les autres, et parfois pas du tout — elle n’a jamais fait de capteur d’empreintes digitales sous l’écran, par exemple. En ce qui concerne les appareils pliables de la firme de Cupertino, les rumeurs se multiplient.

Après des années de rumeurs et d’attente, Apple semble enfin prêt à entrer sur le marché des smartphones pliables. Selon Jeff Pu, analyste chez GF Securities, deux appareils pliables d’Apple viennent d’entrer dans la phase de New Product Introduction (NPI) chez Foxconn, le principal assembleur des iPhone.

Si l’on en croit ces nouvelles informations, la production de masse commencerait au second semestre 2026, ce qui correspond aux prévisions précédentes de Ming-Chi Kuo, qui tablait sur un lancement au quatrième trimestre 2026.

Deux modèles pliables en préparation : iPhone et iPad ?

Jeff Pu parle de deux appareils pliables en cours de développement. Si le premier semble être un iPhone pliable au format « livre », analogue au Galaxy Z Fold de Samsung, le second pourrait être un iPhone Flip (format clapet, style Galaxy Z Flip) ou un iPad pliable, avec un écran de 19 pouces.

Selon les fuites, les prototypes de ces appareils entreraient en phase de test dès avril 2025.

iPhone pliable : ce que l’on sait déjà

Un écran interne de 8 pouces

Un design sans pli visible (Apple aurait réussi à supprimer la pliure centrale, un défi que Samsung et Google n’ont pas encore totalement résolu)

Un profil ultra-fin

Un Touch ID intégré au bouton d’alimentation

D’après Ming-Chi Kuo, ce premier iPhone pliable pourrait être suivi d’une version améliorée dès 2027. Il bénéficierait également de fonctionnalités Apple Intelligence avancées, bien que les difficultés actuelles de l’IA de Siri jettent un doute sur cet aspect.

Apple arrivera-t-il trop tard ?

En 2026, Apple devra faire face à une concurrence féroce sur le marché des pliables, avec des marques comme :

Samsung (qui en sera au Galaxy Z Fold 8)

Google (avec une nouvelle version de son Pixel Fold)

OPPO, Honor et Huawei, qui rivalisent pour créer les smartphones pliables les plus fins du marché

Cependant, les pliables restent un marché de niche, et Apple pourrait bien démocratiser cette technologie grâce à son approche premium et sa maîtrise du hardware et de l’écosystème iOS.

Et l’iPad pliable dans tout ça ?

L’iPad pliable, en revanche, serait sans concurrence directe à l’heure actuelle. Il pourrait intégrer :

Un écran de 19 pouces

Face ID sous l’écran

Une potentielle sortie en 2028, selon Mark Gurman

Vers une révolution des appareils pliables ?

Si Apple réussit à proposer un écran sans pliure visible et une expérience utilisateur optimisée, l’iPhone pliable pourrait populariser cette catégorie de smartphones, encore loin d’être mainstream.

Le marché des pliables est en pleine mutation, et Apple pourrait bien être le catalyseur qui propulsera cette technologie au grand public. Reste à voir si la firme de Cupertino saura justifier le prix très élevé attendu pour ces futurs appareils.