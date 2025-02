Accueil » iPhone Fold : Un écran de 7,7 pouces, design ultra-fin et lancement en 2025 ?

Les rumeurs autour d’un iPhone pliable, alias iPhone Fold, circulent depuis un moment, mais de nouvelles fuites précisent maintenant certains détails de son écran et de ses dimensions.

Selon les dernières informations, l’iPhone Fold pourrait disposer d’un écran externe de 5,49 pouces et un écran interne de 7,74 pouces.

Cela le place dans la catégorie des smartphones pliables à clapet de type « livre », à l’image des Galaxy Z Fold de Samsung ou du Pixel Fold de Google. Cependant, ses dimensions pourraient le rendre plus compact que ses concurrents.

Comparaison avec les autres modèles :

Google Pixel 9 Pro Fold: 5,8 pouces (extérieur)/7,6 pouces (intérieur)

Samsung Galaxy Z Fold 6 : 6.3 pouces (extérieur)/7,6 pouces (intérieur)

Si ces dimensions se confirment, l’iPhone pliable serait plus petit et plus large que le Z Fold, ce qui pourrait offrir une meilleure ergonomie.

iPhone Fold, un smartphone fin et élégant

L’iPhone Fold mesurerait 9,2 mm d’épaisseur plié et 4,6 mm déplié.

Il serait plus fin que le Galaxy Z Fold 6 (12,1 mm plié, 5,6 mm déplié).

Mais un peu plus épais que le Oppo Find N5 (8,93 mm plié).

Avec des technologies avancées comme :

LTPO pour une meilleure gestion de l’énergie

CoE (Color-on-Encapsulation) pour des couleurs plus précises

UTG (Ultra-Thin Glass) pour une meilleure durabilité

Apple pourrait compenser les éventuels compromis sur la taille de l’écran et proposer une expérience utilisateur unique et optimisée.

Un lancement prévu pour 2025 ?

Bien que ces fuites donnent un aperçu de l’iPhone Fold, il est encore trop tôt pour confirmer quoi que ce soit. Apple pourrait encore modifier son design et ses spécifications avant son lancement, qui n’est pas attendu avant 2025.

Affaire à suivre, mais l’iPhone Fold semble se préciser !