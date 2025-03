Google Pixel 9a : test complet, performances, design et prix dévoilés avant la sortie

Le Pixel 9a, le prochain smartphone milieu de gamme de Google, se dévoile à travers une vidéo complète publiée par Sahil Karoul. Ce test en avant-première permet d’en apprendre davantage sur son design, ses performances et ses caractéristiques techniques, alors que son lancement officiel approche à grands pas.

Visuellement, le Pixel 9a reprend l’esthétique des modèles de la série Pixel 9. Il sera disponible en deux versions de stockage, avec 128 Go ou 256 Go d’espace interne. Comme c’est désormais la norme chez Google, le packaging est analogue aux autres modèles de la gamme, ce qui signifie l’absence de chargeur dans la boîte.

L’écran du Pixel 9a mesure 6,3 pouces et repose sur une dalle OLED d’une résolution de 1080 x 2424 pixels. Il propose un taux de rafraîchissement de 120 Hz et peut atteindre une luminosité maximale de 2 700 nits, garantissant une bonne lisibilité même en plein soleil. L’ensemble est protégé par une couche de Gorilla Glass 3, mais ce qui retient surtout l’attention, c’est la présence de bordures épaisses, un élément de design qui le fait paraître plus daté que ses concurrents directs.

L’un des points forts du Pixel 9a est sa batterie de 5 100 mAh, qui devrait lui offrir une excellente autonomie. Il est compatible avec une charge filaire de 23W, ce qui reste raisonnable, bien que certains smartphones concurrents proposent désormais des vitesses de charge bien supérieures.

Il prend également en charge la charge sans fil, mais celle-ci est limitée à 7,5W, soit bien en dessous des standards actuels comme Qi2, ce qui risque d’être un inconvénient pour les utilisateurs qui privilégient cette option.

Pixel 9a, un dos en plastique, mais une certification IP68

Si le châssis du Pixel 9a est en métal, Google a fait le choix d’un dos en plastique avec une finition mate plutôt que du verre, ce qui peut donner une impression de moindre qualité comparé aux modèles plus haut de gamme. En revanche, le Pixel 9a bénéficie de la certification IP68, ce qui signifie qu’il résiste à la poussière et peut survivre à des immersions temporaires dans l’eau, un atout non négligeable pour un smartphone de cette gamme.

Côté puissance, le Pixel 9a est équipé du processeur Google Tensor G4, qui affiche un score AnTuTu de 1,04 million de points. Cela le place loin derrière les smartphones équipés des Snapdragon 8 Gen 3 et 8 Elite, qui dépassent les 2,3 millions de points. Sur Geekbench, il obtient 1 530 points en monocoeur et 3 344 points en multi-coeurs, tandis que sur le test 3DMark Wildlife Extreme, son score de 2 604 points et sa stabilité de 59,1 % montrent qu’il n’est pas conçu pour les performances extrêmes.

Lors des tests en jeu, le Pixel 9a a pu faire tourner PUBG avec une fluidité correcte en mode Smooth avec un framerate Extreme. Toutefois, des saccades intermittentes ont été relevées, ce qui pourrait gêner les joueurs les plus exigeants.

Un appareil photo correct mais sans révolution

Google mise une nouvelle fois sur la photographie pour séduire les utilisateurs. Le capteur principal du Pixel 9a est un 48 mégapixels, accompagné d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels. Pour les selfies et les appels vidéo, on retrouve une caméra frontale de 13 mégapixels. Le smartphone est capable de filmer en 4K à 60 images par seconde, mais son zoom numérique est limité à 8x, ce qui reste inférieur à ce que proposent certains concurrents sur cette gamme de prix.

Le Pixel 9a devrait être proposé autour de 500 dollars, un prix qui le place en concurrence directe avec des modèles plus performants comme le OnePlus 13R, qui offre un meilleur processeur et une charge plus rapide, ou encore le Nothing Phone (3a) Pro, qui se distingue par un écran plus moderne et un rapport qualité-prix attractif. Il devra également affronter l’iPhone 16e, qui représentera une alternative solide pour les adeptes de l’écosystème Apple.

Avec le Pixel 9a, Google semble vouloir s’appuyer sur son expérience logicielle et ses capacités photo pour séduire les utilisateurs. Cependant, son design daté, ses performances limitées et son prix relativement élevé risquent de lui compliquer la tâche face à une concurrence de plus en plus agressive sur le segment des smartphones milieu de gamme. Il reste à voir si Google saura optimiser suffisamment son smartphone pour en faire une référence dans cette catégorie.