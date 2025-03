Accueil » One UI 8 : Samsung répond aux rumeurs, priorité à One UI 7 avant tout

Samsung est actuellement en plein déploiement de One UI 7, sa surcouche basée sur Android 15. Cependant, la sortie plus lente que prévu de cette mise à jour a provoqué une certaine frustration chez les utilisateurs de Galaxy. Seuls certains modèles phares, comme les Galaxy S24, S23 et les Galaxy Z Fold 6 et Z Flip 6, ont accès à la version bêta, et ce, uniquement dans quelques pays sélectionnés.

Alors que la version stable de One UI 7 n’est pas encore disponible pour tous, des fuites récentes indiquent que Samsung travaille déjà sur One UI 8, sa future mise à jour basée sur Android 16. Une photo d’un appareil Galaxy tournant sous One UI 8 a récemment circulé en ligne, déclenchant une vague de rumeurs sur une éventuelle sortie anticipée de la version bêta.

Certains utilisateurs espèrent même un passage direct à One UI 8 pour rattraper le retard de One UI 7. Toutefois, Samsung a rapidement réagi à ces spéculations.

Samsung clarifie sa position : priorité à One UI 7 avant tout

Face à la montée des attentes, un modérateur de la communauté Samsung US a tenu à calmer les ardeurs. Il a précisé que One UI 8 n’a pas encore été officiellement annoncé et que l’appareil sous One UI 8 aperçu dans la fuite est un modèle de test interne utilisé pour le développement préliminaire.

Il a également confirmé que Samsung ne compte pas sauter One UI 7 pour accélérer le passage à One UI 8. La marque suit un processus étape par étape avec ses mises à jour et reste entièrement concentrée sur l’optimisation et la finalisation de One UI 7 avant de penser à la prochaine version.

Que peut-on attendre pour les mises à jour One UI ?

Si vous possédez un appareil éligible à One UI 7, il est recommandé de suivre de près le calendrier de déploiement officiel. Même si One UI 8 est déjà en phase de développement, il ne faut pas s’attendre à voir une version bêta arriver avant plusieurs mois.

Samsung s’efforce de proposer des mises à jour logicielles stables et optimisées, ce qui explique son approche méthodique. Ainsi, les utilisateurs doivent patienter encore un peu avant de découvrir One UI 8, qui, selon les premières rumeurs, pourrait introduire des améliorations majeures en termes d’IA et d’optimisation logicielle.

En attendant, l’objectif principal de Samsung reste délivrer One UI 7 à un maximum d’appareils dans les semaines à venir.