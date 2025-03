iPhone 17 Air : Prix de 900 dollars, la fin de la taxe à l’innovation ?

Depuis les premières rumeurs sur un iPhone ultra-fin, beaucoup s’attendaient à un prix stratosphérique, Apple ayant l’habitude d’appliquer une « taxe à l’innovation » sur ses nouvelles technologies. Pourtant, selon Bloomberg, le prix du futur iPhone 17 Air serait fixé à environ 900 dollars, soit le même tarif que l’iPhone 16 Plus (1 119 euros) qu’il remplacera dans la gamme Apple cette année.

L’iPhone 17 Air proposera un écran de 6,6 pouces, et bonne surprise, il bénéficiera de la technologie ProMotion qui offre un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Jusqu’ici, cette fonctionnalité était réservée aux modèles Pro des iPhone et des iPad.

Malgré un châssis plus fin, Bloomberg indique que l’iPhone 17 Air conservera le bouton de contrôle de l’appareil photo. Mais le point le plus impressionnant concerne l’autonomie : bien qu’il embarquera une batterie plus compacte, Apple promet une endurance comparable aux iPhone actuels.

Pour parvenir à ce design affiné, des sacrifices ont été faits, notamment sur la partie photo. L’iPhone 17 Air ne disposerait que d’un unique capteur arrière de 48 mégapixels, soit la même configuration que l’iPhone 16e à 719 euros. Un choix qui pourrait décevoir ceux qui espéraient un double capteur à ce prix.

Côté performances, il embarquera la puce A19, tandis que les modèles Pro bénéficieront d’un A19 Pro plus puissant. Apple semble également accélérer la transition vers l’eSIM, puisque ce modèle ne disposera pas de tiroir pour carte SIM physique.

Enfin, il sera équipé du modem C1 conçu par Apple, déjà présent dans l’iPhone 16e. Ce composant offre des performances solides, mais fait l’impasse sur la 5G mmWave, qui permet d’atteindre des vitesses plus élevées sur les réseaux compatibles.

iPhone 17 Air : L’ère des smartphones ultra-fins commence

Apple ne sera pas la seule marque à miser sur l’ultra-finesse en 2025. Samsung devrait lancer son Galaxy S25 Edge dans les prochains mois, tandis que des marques chinoises comme Tecno planchent aussi sur des modèles ultra-fins.

Avec son design épuré, son écran ProMotion et une autonomie annoncée comme robuste, l’iPhone 17 Air semble être un compromis intéressant pour ceux qui veulent un iPhone moderne et élégant sans passer sur un modèle Pro. Reste à voir si les concessions sur la photo et la connectivité seront bien acceptées par les utilisateurs.