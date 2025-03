Microsoft Edge sur Android : les extensions arrivent enfin, personnalisez votre navigation mobile !

La nouvelle selon laquelle Google pourrait apporter le support des extensions pour Chrome sur Android a fait surface l’année dernière, mais nous n’avons pas encore vu de développements. Firefox, quant à lui, l’a fait en 2023 et Kiwi était le seul navigateur Chromium (aujourd’hui abandonné) à proposer des extensions. Ce n’est plus le cas, car la dernière version de Microsoft Edge pour Android prend en charge les extensions.

La dernière version stable de Edge pour Android, la 134.0.3124.57, intègre désormais les extensions de navigateur. Pour ceux qui l’ignorent, Microsoft a commencé à travailler sur l’activation des extensions sur Edge en 2024 dans les premières versions. La version stable n’avait que quelques extensions, mais, avec la dernière mise à jour, ce nombre est passé à plus de 20 extensions.

Comment ajouter des extensions à Microsoft Edge ?

Le processus d’ajout d’extensions à Microsoft Edge est assez simple. Voici comment procéder :

Lancez Microsoft Edge et appuyez sur l’icône du hamburger en bas à droite. Dans le menu déroulant qui apparaît, sélectionnez Extensions. Vous devriez maintenant voir une liste d’extensions. Dans cette liste, cliquez sur le bouton Obtenir à côté de l’extension que vous souhaitez ajouter, puis cliquez sur Ajouter pour confirmer.

L’application propose actuellement jusqu’à 22 extensions populaires, dont Dark Reader, Bitwarden, Tampermonkey, Browsec, NordVPN et Keepa. La section Extensions est actuellement marquée comme étant une version bêta, et la section Explore suggère que d’autres extensions seront bientôt disponibles. Si vous utilisez une tablette Android comme ordinateur quotidien, les nouvelles extensions pourraient être l’une des meilleures raisons d’utiliser Edge sur Android.

Une fois installées, vous pouvez y accéder en utilisant la même option Extensions dans le menu hamburger. En sélectionnant une extension, vous accédez à ses paramètres pour une personnalisation plus poussée. Vous disposez également d’options telles que l’activation/désactivation individuelle des extensions, l’exécution en mode privé et l’affichage des autorisations.

L’introduction de l’Extension Store pour Edge sur Android est un grand pas en avant, vous offrant une expérience de navigation plus personnalisable et plus riche en fonctionnalités. Au fur et à mesure que Microsoft ajoute des extensions et améliore celles qui existent déjà, Edge pourrait devenir un choix plus convaincant pour les utilisateurs d’Android. C’est quelque chose que Google n’a jamais semblé vouloir apporter à Chrome, il est donc agréable d’avoir des options.