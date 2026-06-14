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vivo X Fold 6 : batterie géante et capteur 200 mégapixels pour le prochain pliable haut de gamme

vivo préparerait le lancement du vivo X Fold 6 en Chine d’ici la fin juin. Selon le leaker Digital Chat Station, ce nouveau smartphone pliant miserait sur trois axes forts : puissance, autonomie et photographie.

Un pliable avec Dimensity 9500

Le vivo X Fold 6 serait équipé de la puce MediaTek Dimensity 9500, le futur processeur flagship de la marque. Il viserait donc directement le marché ultra-premium des pliants Android.

L’autre élément marquant serait sa batterie : vivo intégrerait une batterie d’environ 7 000 mAh, une capacité particulièrement élevée pour un smartphone pliant.

Un appareil photo très ambitieux

Côté photo, vivo préparerait une configuration musclée avec un capteur principal 200 mégapixels, accompagné d’un téléobjectif périscopique 50 mégapixels.

Une précédente fuite évoquait aussi un ultra grand-angle de 50 mégapixels, ce qui placerait le vivo X Fold 6 parmi les pliants les plus ambitieux en photographie mobile.

Design fin malgré la grosse batterie

Malgré cette batterie imposante et un bloc photo plus avancé, Vivo chercherait à conserver un design fin et léger. Le prototype reprendrait le grand module photo circulaire emblématique de la marque, avec des coins d’écran plus arrondis et un coloris blanc privilégié.

Un capteur d’empreintes latéral serait également prévu.

Un rival direct des meilleurs pliables de 2026

En Chine, le vivo X Fold 6 affronterait les Honor Magic V6, OPPO Find N6 et Samsung Galaxy Z Fold 8. Si les fuites se confirment, vivo pourrait surtout se distinguer par une autonomie rarement vue sur un pliant.