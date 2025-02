Apple : le modem C1 intégré au SoC dès 2028 ?

La quête permanente d’Apple pour un contrôle total du matériel a franchi une étape importante avec l’introduction de son modem C1 conçu sur mesure, et les plans futurs pourraient l’intégrer directement dans son principal System on Chip (SoC), selon Mark Gurman de Bloomberg.

Cette évolution, bien que complexe, représente une étape clé dans les efforts déployés par Apple pour réduire sa dépendance à l’égard des fournisseurs externes et optimiser ses appareils.

Les récents débuts du modem Apple C1 dans l’iPhone 16e marquent un moment décisif. Apple souligne que le C1 est le modem le plus économe en énergie à ce jour et qu’il contribue de manière significative à l’allongement de l’autonomie de l’iPhone 16e.

Apple a effectué des tests approfondis dans des laboratoires spécialisés, simulant diverses conditions réelles, notamment des températures extrêmes et divers environnements réseau, afin de garantir la fiabilité. Apple a également effectué des tests avec plus de 180 opérateurs dans 55 pays.

Actuellement, le C1 ne prend pas en charge la 5G à ondes millimétriques, mais les prochaines versions devraient intégrer cette technologie. Des rapports font état d’un modem C2 déjà en cours de développement.

L’intégration du Apple C1 offrirait plusieurs potentiels avantages

L’introduction du C1 est un pas en avant vers l’ambition plus large d’Apple d’une intégration complète du SoC. Le rapport de Gurman indique que si le C1 représente une avancée significative, la vision à long terme d’Apple consiste à intégrer la fonctionnalité modem directement dans ses puces de la série A ou de la série M.

Efficacité accrue : La combinaison du modem et du processeur principal sur une seule puce pourrait conduire à des améliorations significatives en matière d’efficacité énergétique, ce qui pourrait prolonger la durée de vie de la batterie.

: La combinaison du modem et du processeur principal sur une seule puce pourrait conduire à des améliorations significatives en matière d’efficacité énergétique, ce qui pourrait prolonger la durée de vie de la batterie. Amélioration des performances : Une intégration plus étroite pourrait réduire la latence et améliorer les vitesses de transfert des données, ce qui se traduirait par une expérience utilisateur plus fluide et plus réactive.

: Une intégration plus étroite pourrait réduire la latence et améliorer les vitesses de transfert des données, ce qui se traduirait par une expérience utilisateur plus fluide et plus réactive. Un meilleur contrôle : L’intégration du modem donnerait à Apple un contrôle total sur l’ensemble de l’architecture de la puce, ce qui permettrait une personnalisation et une optimisation accrues.

: L’intégration du modem donnerait à Apple un contrôle total sur l’ensemble de l’architecture de la puce, ce qui permettrait une personnalisation et une optimisation accrues. Réduction des coûts : L’élimination de la nécessité d’une puce modem séparée pourrait potentiellement réduire les coûts de fabrication.

Cette potentielle évolution s’inscrit dans la stratégie plus large d’intégration verticale d’Apple, qui conçoit et contrôle tous les aspects de son matériel et de ses logiciels. Bien que le calendrier de cette intégration reste flou, les idées de Gurman donnent un aperçu de la vision à long terme d’Apple.