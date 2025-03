Accueil » iPhone 17 Air : Ultra-fin et nouveau design révélés par des prototypes

L’iPhone 17 Air s’annonce comme le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple, mais ce n’est pas la seule nouveauté marquante. De récentes fuites suggèrent un changement radical de design, s’inspirant fortement des Google Pixel. Un choix qui divise déjà les fans.

D’après les premières informations disponibles, l’iPhone 17 Air affichera une épaisseur record de seulement 5,5 mm à 6 mm. Pour comparaison, l’iPhone 6, connu pour sa finesse, mesurait 6,9 mm. Des maquettes 3D imprimées à partir des fichiers CAO fuités ont confirmé ces dimensions extrêmes.

L’iPhone 17 Air devrait également être équipé d’un écran 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une première pour un modèle non-Pro. Côté performance, le processeur A19 devrait offrir une puissance de calcul améliorée et une meilleure efficacité énergétique.

Apple s’inspire fortement du design des Google Pixel pour son iPhone 17 Air

Plusieurs rapports indiquent que l’iPhone 17 Air adoptera un design de module caméra inspiré des Google Pixel. La marque abandonnerait le classique carré photo pour un bloc caméra horizontal s’étendant sur toute la largeur du téléphone.

iPhone 17 Air : un seul capteur photo dans une barre arrière minimaliste.

iPhone 17 Pro Max : un triple capteur avec flash positionné à l’extrémité, façon Pixel 9.

Ce changement divise déjà les fans. Certains apprécient cette évolution après plusieurs années de design quasi inchangé, tandis que d’autres critiquent Apple pour avoir copié un concurrent direct.

Si plusieurs insiders affirment que ces rendus sont basés sur les plans définitifs d’Apple, Mark Gurman de Bloomberg pense le contraire. Selon lui, ce design serait issu d’une fausse maquette qui a fuité par erreur.

Cependant, un autre analyste réputé assure avoir vu le véritable iPhone 17 Air en développement, et confirme que ces visuels correspondent bien au modèle final.

De nouvelles fonctionnalités attendues

En plus du design, l’iPhone 17 Air pourrait introduire une refonte majeure de Siri, repoussée depuis plusieurs années. Une autre grande nouveauté attendue : un taux de rafraîchissement supérieur à 60 Hz sur le modèle de base, un ajout qui ferait enfin évoluer l’expérience utilisateur des iPhones standards.

Si ces rumeurs se confirment, l’iPhone 17 pourrait bien marquer le plus grand changement esthétique et fonctionnel d’Apple depuis des années. Rendez-vous en septembre 2025 pour découvrir si la firme de Cupertino parvient à surprendre… ou à diviser encore plus ses fans !